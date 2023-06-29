Тихонов считает Кордобу лучшим форвардом РПЛ: «Атлетизм, игра вверху, на мяче, в подыгрыше. Есть скорость, у Дзюбы – нет»

Андрей Тихонов назвал Джона Кордобу из «Краснодара» лучшим форвардом Мир РПЛ.

«Для меня Кордоба — самый сильный нападающий. Атлетизм, игра вверху, игра на мяче, в подыгрыше. Также есть скорость.

Можно говорить о , но у него нет скорости, он не может взять и протащить мяч вперед.

хорош везде: в штрафной, во вратарской. Для меня это самый сильный нападающий. Думаю, он сам хочет уехать, им интересуются турецкие клубы», — сказал экс-игрок «Спартака».