Тихонов считает Кордобу лучшим форвардом РПЛ: «Атлетизм, игра вверху, на мяче, в подыгрыше. Есть скорость, у Дзюбы – нет»

Теги Локомотив Артем Дзюба Андрей Тихонов премьер-лига Россия Краснодар Джон Кордоба Футбол

Андрей Тихонов назвал Джона Кордобу из «Краснодара» лучшим форвардом Мир РПЛ.

«Для меня Кордоба — самый сильный нападающий. Атлетизм, игра вверху, игра на мяче, в подыгрыше. Также есть скорость.

Можно говорить о Дзюбе, но у него нет скорости, он не может взять и протащить мяч вперед.

Кордоба хорош везде: в штрафной, во вратарской. Для меня это самый сильный нападающий. Думаю, он сам хочет уехать, им интересуются турецкие клубы», — сказал экс-игрок «Спартака».

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1 комментарий

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Мосгорсуд
Лучший в лиге, это вряд ли, но лучше Дзюбы это точно
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