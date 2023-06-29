Южная Корея отменила традиционную возрастную систему. Сон Хын Мин, Ким Мин Чжэ и другие игроки будут считаться моложе на год или два в своей стране

Теги Сборная Южной Кореи по футболу премьер-лига Англия серия А Италия Наполи Тоттенхэм Сон Хын Мин Ким Мин Чжэ Футбол

Сон Хын Мин, Ким Мин Чжэ и другие южнокорейские футболисты стали моложе на один или два года.

В среду в Южной Корее вступил в силу указ президента Юн Сок Еля об отмене традиционной системы подсчета возраста. Традиционная корейская возрастная система учитывала период беременности. При рождении младенца считалось, что ему уже исполнился один год. Затем каждый человек становился на год старше 1 января – таким образом, младенцы, родившиеся в декабре, уже считались двухлетними детьми. 

Общая международная система подсчета возраста также действует в Южной Корее с 1960-х годов, но ранее использовалась исключительно в официальных целях, таких как медицинская или юридическая документация. С этой недели страна отменила свою традиционную систему и теперь будет придерживаться исключительно международной системы.

Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин родился 8 июля 1992 года, защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ – 15 ноября 1996-го.

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46 комментариев

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BZB
Африканцы уже давно эту тему освоили и не на один год.
+74
-1
+73
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Dizzod
Ответ Tollie
шёл 2023й год... дикари, как они есть. ещё и собак едят. и ещё что-то в сторону мусульман или африканцев говорят...
Население Кореи почти в 3 раза меньше чем в России, а ВВП больше. И это без нефти и газа. У этих дикарей технологии на десятки лет опережают высоко цивилизованных россиян.
+70
-9
+61
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HI MARS
Сутки думали как приплести это к спорту)
+41
-16
+25
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Nate
Таким образом они на год продлили призывной возраст для корейцев. А ловко они придумали, я сначала даже не понял ))00
+23
0
+23
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Aleksey Yashin
В Южной Корее найдено эффективное омолаживающее средство. Нужно всего лишь каждый день перед сном придерживаться исключительно международной системы.
+18
-1
+17
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Иван Новиков
Почему при рождении корейцу засчитывается год - там беременность длится 12 месяцев?
+ 3 месяца у бати типа был.
+16
0
+16
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Streetbor
говорят Роналду нашел у себя корейские корни, ему до сих пор 25..
+17
-4
+13
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Фут.Боль
Ответ Liquidozz
А можно мне лет 20 списать?
И будет вам 103,сильно поможет?)
+11
-1
+10
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QWertY
Сон, Хын и Мин стали моложе. Плюс 30кк к трансферной стоимости)
+9
0
+9
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rude.
Ответ Nate
Таким образом они на год продлили призывной возраст для корейцев. А ловко они придумали, я сначала даже не понял ))00
фанерный: а че так можно было?
+9
-2
+7
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red hikkikomori
Как же помолодел Сон Хын Мин при Юн Сок Еле)
+6
0
+6
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Xxx zzz
Ответ grom55
Бред какой....
Бред то что было у них до
+6
-1
+5
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Okaka
Ответ Tollie
шёл 2023й год... дикари, как они есть. ещё и собак едят. и ещё что-то в сторону мусульман или африканцев говорят...
корейцы не едят собак
+6
-2
+4
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Trollando
Ответ Liquidozz
А можно мне лет 20 списать?
да хоть 30, только организму это не объяснить)
+3
0
+3
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Серый
Ответ HI MARS
Сутки думали как приплести это к спорту)
Зато твой комментарий уже был наготове. Во всем нужно видеть плюсы. Ты же их очень любишь, не так ли?
+6
-4
+2
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Серый
Ответ QWertY
Сон, Хын и Мин стали моложе. Плюс 30кк к трансферной стоимости)
Так в Европе их возраст не изменился.
+2
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Гамарджоба Генацвале
Ответ encaro_one
Еще как едят, и в Москве тоже. Сам неоднократно с ними ел.
Какие породы вкуснее?
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Roman Araslanov
Вот это я понимаю эффективное омолаживающие средство
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SpilightTwarkle
Вот как элегантно можно провести пенсионную реформу)))
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rude.
Я считал Сона списанным стариком, а оказалось он младше меня. Пошел рыдать в подушку.
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Иван Новиков
Почему при рождении корейцу засчитывается год - там беременность длится 12 месяцев?
+1
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инок
Теперь буду знать какое было в Южной Корее исчисление возраста. Спасибо спорт.су за это..)
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Liquidozz
А можно мне лет 20 списать?
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tusiel
Ответ Liquidozz
А можно мне лет 20 списать?
опять в армию охота?
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Старый Знакомый
жестко они омолодили своих
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