Сон Хын Мин, Ким Мин Чжэ и другие южнокорейские футболисты стали моложе на один или два года.

В среду в вступил в силу указ президента Юн Сок Еля об отмене традиционной системы подсчета возраста. Традиционная корейская возрастная система учитывала период беременности. При рождении младенца считалось, что ему уже исполнился один год. Затем каждый человек становился на год старше 1 января – таким образом, младенцы, родившиеся в декабре, уже считались двухлетними детьми.

Общая международная система подсчета возраста также действует в Южной Корее с 1960-х годов, но ранее использовалась исключительно в официальных целях, таких как медицинская или юридическая документация. С этой недели страна отменила свою традиционную систему и теперь будет придерживаться исключительно международной системы.

Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин родился 8 июля 1992 года, защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ – 15 ноября 1996-го.