Начо будет первым капитаном «Реала» в новом сезоне, Модрич – 2-м, Карвахаль – 3-м, Кроос – 4-м

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос Начо Фернандес Даниэль Карвахаль Футбол

Определены новые капитаны «Реала».

В новом сезоне первым капитаном «Реала» будет защитник Начо Фернандес. За ним идет Лука Модрич, далее – Даниэль Карвахаль и Тони Кроос

В сезоне-2022/23 основным капитаном мадридской команды был Карим Бензема. Он перешел в саудовский «Аль-Иттихад». 

Первый матч нового сезона «Реал» проведет 13 августа – команда встретится с «Атлетиком». 

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38 комментариев

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Streetbor
Куртуа покинул раздевалку.
+73
-9
+64
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Agajan Madraimow
Он всю свою карьеру проводит в Реале, заслуженная капитанская повязка.
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Ваня Шипитко
Ответ jzx8
Как запасной капитаном то может быть?
в реале уже много лет капитанит тот игрок, кто дольше всего находится в клубе
+19
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M. Shinoda
Ответ Ваня Шипитко
в реале уже много лет капитанит тот игрок, кто дольше всего находится в клубе
Это не только в Реале. Во всей Испании такая традиция
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Геннадий Чеботарев
Ответ Манковский
Причём тут сколько он проводит в Реале, капитан должен обладать авторитетом, решительностью и харизмой.
если у кого это есть сейчас,то именно у Начо. а ты просто очень плохо знаешь команду
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Рашпель793
В ЛаЛиге до сих пор же действует правило, что кэпом назначается главный ветеран команды, который времени провёл в клубе дольше других? Тогда неудивительно.
Но учитывая, что играть Начо вряд ли будет очень часто, главным кэпом по сути Модрича можно считать.
+6
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MstAndreev
Куртуа: "Быть или не быть капитаном Реала – это не прихоть и не случайное решение. Это должно быть решение тренера, и именно это я пытался донести. К сожалению, я опять не достиг своей цели".
+5
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vzi
Ответ jzx8
Как запасной капитаном то может быть?
Марсело был капитаном в 2021/22. Не вылезая со скамейки.

Касильяс в играх Ла Лиги 2013/14 был запасным вратарям, при этом был формально первым капитаном.

Хави свой последний сезон в Барселоне 2014/15 провел почти весь на скамейке. Играли Бускетс-Иньеста-Ракитич.

Поэтому капитанов 4. Один уж точно будет в основе. Чаще всего Карвахаль.
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Хазяин
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
так он был капитаном в молодежке, ничего странного думаю
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Ваня Шипитко
Ответ M. Shinoda
Это не только в Реале. Во всей Испании такая традиция
за всю испанию не скажу, но я помню как фернандо торрес капитанил в атлетико в 19 лет
+2
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BARCA_10
Начо и Роберто выводят клубы на Класико, прикольно)
+3
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Азамат Кабертай
Ответ Манковский
Причём тут сколько он проводит в Реале, капитан должен обладать авторитетом, решительностью и харизмой.
в Реале капитан тот, кто провел дольше всех времени в клубе. правило и традиция клуба.
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Манковский
Ответ Геннадий Чеботарев
если у кого это есть сейчас,то именно у Начо. а ты просто очень плохо знаешь команду
А я и не писал у Начо нет того, или сего. Акцент был сделан не на это.
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angliiskiilion
Ответ Рашпель793
В ЛаЛиге до сих пор же действует правило, что кэпом назначается главный ветеран команды, который времени провёл в клубе дольше других? Тогда неудивительно. Но учитывая, что играть Начо вряд ли будет очень часто, главным кэпом по сути Модрича можно считать.
скорее Карвахаль
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Agent Smith
Все разумно, все по делу⚽️
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untilofend
и не одного черного? что же скажет вини
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Геннадий Чеботарев
Ответ HI MARS
Надеюсь Карвахаля не часто будем видеть в роли капитана.Человек реально сдал и не уровень топ клуба
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XavIniesta2008-2015
Ответ Рашпель793
В ЛаЛиге до сих пор же действует правило, что кэпом назначается главный ветеран команды, который времени провёл в клубе дольше других? Тогда неудивительно. Но учитывая, что играть Начо вряд ли будет очень часто, главным кэпом по сути Модрича можно считать.
Да. У Барсы по такому принципу капитаном будет Серджи Роберто, а вице-капитаном-Тер-Штеген. Немец явно будет выходить с повязкой чаще. Но, в отличие от Реала, у Барселоны нет очевидных вариантов на место третьего и четвёртого капитана. Наверняка, их определят уже не по количеству матчей, а голосованием. Насколько я помню, основные кандидаты-Араухо,Френки и Левандовски
К слову, в 21-веке это точно слабейшие капитаны Барселоны и Реала. Когда то были Пуйоль,Хави,Иньеста,Месси,Бускетс у Барсы, а у Реала-Рауль,Касильяс, Рамос, Марсело и Бензема. Старая гвардия уходит, приходит время новых героев
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Вадим Дзахоев
Ответ Ваня Шипитко
в реале уже много лет капитанит тот игрок, кто дольше всего находится в клубе
Да это во всей Испании такая традиция
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Батрадз Харебов
Ответ jzx8
Как запасной капитаном то может быть?
Марсело последний сезон тоже был
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KirGre
Какой Начо? Монреаль ? Я только такого знаю, какой-то другой есть?
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wedebel
Куртуа уйдет теперь и из Реала
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Barca_mania
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Ответ jzx8
Как запасной капитаном то может быть?
ну большую часть времени команду будет выводить на поле Модрич как капитан. А Начо может на выходи забирать у него повязку.
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Алексей Ненахов
Ответ Streetbor
Куртуа покинул раздевалку.
Топ 🔝🔝🔝🔝
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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