Начо будет первым капитаном «Реала» в новом сезоне, Модрич – 2-м, Карвахаль – 3-м, Кроос – 4-м

Определены новые капитаны «Реала».

В новом сезоне первым капитаном « » будет защитник . За ним идет , далее – и .

В сезоне-2022/23 основным капитаном мадридской команды был Карим Бензема. Он перешел в саудовский «Аль-Иттихад».

Первый матч нового сезона «Реал» проведет 13 августа – команда встретится с «Атлетиком».