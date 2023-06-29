Начо будет первым капитаном «Реала» в новом сезоне, Модрич – 2-м, Карвахаль – 3-м, Кроос – 4-м
Определены новые капитаны «Реала».
В новом сезоне первым капитаном «Реала» будет защитник Начо Фернандес. За ним идет Лука Модрич, далее – Даниэль Карвахаль и Тони Кроос.
В сезоне-2022/23 основным капитаном мадридской команды был Карим Бензема. Он перешел в саудовский «Аль-Иттихад».
Первый матч нового сезона «Реал» проведет 13 августа – команда встретится с «Атлетиком».
Но учитывая, что играть Начо вряд ли будет очень часто, главным кэпом по сути Модрича можно считать.
Касильяс в играх Ла Лиги 2013/14 был запасным вратарям, при этом был формально первым капитаном.
Хави свой последний сезон в Барселоне 2014/15 провел почти весь на скамейке. Играли Бускетс-Иньеста-Ракитич.
Поэтому капитанов 4. Один уж точно будет в основе. Чаще всего Карвахаль.
К слову, в 21-веке это точно слабейшие капитаны Барселоны и Реала. Когда то были Пуйоль,Хави,Иньеста,Месси,Бускетс у Барсы, а у Реала-Рауль,Касильяс, Рамос, Марсело и Бензема. Старая гвардия уходит, приходит время новых героев