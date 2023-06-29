Экс-игроки «Реала» Макманаман и Вудгейт посоветовали Беллингему выучить испанский язык побыстрее: «Нужно влиться в местную культуру»

Стив Макманаман и Джонатан Вудгейт высказались о переходе Джуда Беллингема в «Реал».

20-летний полузащитник сборной Англии перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в «Реал» за 103+31 млн евро, подписав контракт на 6 лет.

Журналист Сид Лоу в своей статье для ESPN привел мнения английских игроков, выступавших за «Реал», об адаптации в .

«Мой совет игроку, приезжающему в Испанию, – постараться выучить язык как можно скорее, влиться в местную культуру и прилагать как можно больше усилий.

Пока ты стараешься, неважно, ошибаешься ты или нет – они не возражают», – сказал бывший защитник «Реала».

также считает, что необходимо как можно скорее вникнуть в особенности жизни в Испании.

«Разумеется, стоит выучить язык, хотя сейчас [у игроков] есть люди, которые переводят, оплачивают счета, ведут их дела, как есть и много англоговорящих игроков.

Но самое главное – то, что происходит после тренировок, когда у тебя и твоей семьи есть дом, куда можно вернуться. Сделай это побыстрее, развесь одежду, доставай обувь, прогуляйся, осмотрись», – сказал экс-хавбек мадридского « ».