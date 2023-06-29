Экс-игроки «Реала» Макманаман и Вудгейт посоветовали Беллингему выучить испанский язык побыстрее: «Нужно влиться в местную культуру»

Теги Джонатан Вудгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Стив Макманаман Джуд Беллингем Футбол

Стив Макманаман и Джонатан Вудгейт высказались о переходе Джуда Беллингема в «Реал».

20-летний полузащитник сборной Англии перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в «Реал» за 103+31 млн евро, подписав контракт на 6 лет.

Журналист Сид Лоу в своей статье для ESPN привел мнения английских игроков, выступавших за «Реал», об адаптации в Испании.

«Мой совет игроку, приезжающему в Испанию, – постараться выучить язык как можно скорее, влиться в местную культуру и прилагать как можно больше усилий.

Пока ты стараешься, неважно, ошибаешься ты или нет – они не возражают», – сказал бывший защитник «Реала».

Стив Макманаман также считает, что Беллингему необходимо как можно скорее вникнуть в особенности жизни в Испании.

«Разумеется, стоит выучить язык, хотя сейчас [у игроков] есть люди, которые переводят, оплачивают счета, ведут их дела, как есть и много англоговорящих игроков.

Но самое главное – то, что происходит после тренировок, когда у тебя и твоей семьи есть дом, куда можно вернуться. Сделай это побыстрее, развесь одежду, доставай обувь, прогуляйся, осмотрись», – сказал экс-хавбек мадридского «Реала».

 

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8 комментариев

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Нефанатик
Вудгейт легенда Реала
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corazón blanco
Абсолютно дельный совет.
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bestvideox
Советы в тему, но почему то не приходит на ум не один выдающийся английский легионер в чемпионате Испании.
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Кино Музыка
И купить пластинок Иглесиаса.
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Дядя ТУРА
Ответ bestvideox
Советы в тему, но почему то не приходит на ум не один выдающийся английский легионер в чемпионате Испании.
Бэкхем
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nurlan-zenit
Ответ bestvideox
Советы в тему, но почему то не приходит на ум не один выдающийся английский легионер в чемпионате Испании.
Дэвид Бекхэм?)
Макманаман из новости, Гарет Бейл (не англичанин, но британец)
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Olegus7
Ответ bestvideox
Советы в тему, но почему то не приходит на ум не один выдающийся английский легионер в чемпионате Испании.
Бэкхэм, тот же Макманаман, Оуэн из последних в Реале. Да, на стабильно высоком уровне они не играли, но местами показывали качественную игру
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