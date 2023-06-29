Брозович дал «Барсе» согласие на переход. «Аль-Насру» не удается договориться с хавбеком, меняющим запросы

Теги Интер Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Джанлука Ди Марцио Марцело Брозович Футбол

У «Барселоны» появились шансы на приобретение Марцело Брозовича.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, у «Аль-Насра» возникли проблемы в переговорах с полузащитником «Интера».

Убедить хорвата не удается, к тому же он изменил свои требования по ходу диалога, потребовав контракт на два года вместо трех.

При этом Брозович дал согласие на переход в «Барселону». Чтобы заключить сделку, ей потребуются исходящие трансферы, и ее предложение будет для хавбека не столь выгодным с финансовой точки зрения, но «блауграна» надеется на успех.

Сообщалось, что «Интер» договорился с «Аль-Насром» о трансфере на сумму 23 млн евро.

20 комментариев

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aidos_1979
Ну полузащита топ намечается у Барсы, осталось избавиться от некоторых кровососов и вперёд!
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instasamka
Потребовал контракт на 2 года вместо трёх. Вот это конечно он выдал…
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Burel
Выбрал мечту вместо денег
+9
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градус ненависти
Гюндоган - Брозович 🔥🔥
+6
-3
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Михаил Зобнин
Не понимаю зачем он нужен нынешней Барселоне. Можно подумать зарешает в Лиге чемпионов...
+2
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Нефанатик
Игроки меняющие запросы - это стихия Барсы
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Alexlagodny
Название клуба конечно атас. Аль-Насру а может не насру )))
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King_X
Педри, Гави, Де Йонг, Гюндоган, Кессие, Брозович, куда столько в центр даже если Кес уйдёт
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Scot Adkins
Ответ rewind
де Йонг в МЮ, остальные в ротацию
эксперт от бога
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градус ненависти
Ответ Анвар Масимов
а куда деть теперь Педри, Гави и Де Йонга???
В команде играют не 11 человек
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Ronaldinho Gaúcho
Ответ Анвар Масимов
а куда деть теперь Педри, Гави и Де Йонга???
Брозовича скорее берут как игрока на замену.
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rewind
Ответ Scot Adkins
эксперт от бога
так и есть, разрешаю тебе подержаться за божественный рычаг ;)
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Scot Adkins
Ответ rewind
так и есть, разрешаю тебе подержаться за божественный рычаг ;)
засунь себе в жопу, поглубже
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rewind
Ответ Scot Adkins
засунь себе в жопу, поглубже
как грубо, похоже Месси так же ответил на предложение барсы... не грусти)
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