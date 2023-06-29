Брозович дал «Барсе» согласие на переход. «Аль-Насру» не удается договориться с хавбеком, меняющим запросы
У «Барселоны» появились шансы на приобретение Марцело Брозовича.
Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, у «Аль-Насра» возникли проблемы в переговорах с полузащитником «Интера».
Убедить хорвата не удается, к тому же он изменил свои требования по ходу диалога, потребовав контракт на два года вместо трех.
При этом Брозович дал согласие на переход в «Барселону». Чтобы заключить сделку, ей потребуются исходящие трансферы, и ее предложение будет для хавбека не столь выгодным с финансовой точки зрения, но «блауграна» надеется на успех.
Сообщалось, что «Интер» договорился с «Аль-Насром» о трансфере на сумму 23 млн евро.
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