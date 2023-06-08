Юран после 3:0 с «Родиной»: «Был шокирован, что «Пари НН» будет играть на стадионе спартаковской академии, а «Факел» – в манеже»

Сергей Юран удивлен тем, что «Пари НН» играл с «Родиной» (3:0) на стадионе академии «Спартака».

Команды провели первый стыковой матч за право выступать в Мир РПЛ в следующем сезоне.

– Мы разбирали « ». В команде есть опытные игроки, кто-то из них прошел школу РПЛ, великолепный тренер работает. Просил всех с уважением отнестись к сопернику.

Начали хорошо, забили гол, но после этого, видимо, посчитали, что игра сделана. Пришлось пообщаться в перерыве. Объяснял, что на первом месте – психология. Никакой недооценки не должно было быть — мол, лига, выйдем на классе.

Второй тайм уверенно доиграли. Не просто победили, а сделали это уверенно. Сделали три замены в перерыве, у атакующих игроков сводило мышцы. В целом, за исключением отрезка в первом тайме, где могли и пропустить, доволен и результатом, и отношением парней. Они жили игрой и реализовали моменты.

– После такой победы в Нижнем будет полегче?

– Летим домой, заезжаем на базу и продолжаем готовиться в режиме сбора. Насчет решения задачи – об этом можно говорить только после финального свистка во втором матче.

– Команде РПЛ непривычно играть на таком стадионе?

– Не буду лукавить, я был немного шокирован, что « » будет играть в манеже, а мы здесь, на этом стадионе спартаковской академии. Мое мнение: когда команда декларирует стадион в РПЛ, она должна соответствовать уровню.

Сегодня увидел другое. У нас раздевалка такая — поместились с трудом в ней. А тренеры… переодевались в сауне. Обычно там парятся, а мы переодевались.

Сказал парням перед игрой: «Вы хотите по таким раздевалкам ездить или играть в РПЛ?» – сказал главный тренер « ».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?