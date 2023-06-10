Юран ответил Парфенову, не увидевшему разницы в уровне «Родины» и «Пари НН»: «Мы в РПЛ, а они в Первой лиге. Здесь разница есть, да?»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Сергей Юран Пари НН Родина Москва Футбол

Сергей Юран ответил Дмитрию Парфенову, не увидевшему разницы между «Пари НН» и «Родиной».

После поражения от «Пари НН» (0:3, 2:0) в стыках за право выступать в РПЛ-2023/24 Парфенов заявил, что не увидел разницы в уровне команд.

«Парфенов сказал, что не увидел большой разницы между командами? А в первом матче он увидел? Не будем лукавить. Мой коллега же не сказал, что у него футболисты, которые поиграли в РПЛ, квалифицированные иностранцы.

Наверное, нужно исходить из этого. Это его рассуждения. Большой разницы не увидел... Мы пока в РПЛ, а они пока в первой лиге – здесь разница есть, да?» — сказал тренер «Пари НН» на пресс-конференции. 

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10 комментариев

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korablev
А чем Юран так не доволен? Его понервничать заставили? Он думал, что все вопросы уже решил, а тут, вишь ли, победа с неба не падает - 0:2 к 24-й минуте и все шансы опозориться.

Ну, так Парфенов не виноват, что Пари НН к ответной игре не готов оказался.
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Quiet Dad
Скорее Парфенов сделал комплимент своей команде после игры, чем хотел унизить пари нн
+4
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Тиджани Бабангида
Безотносительно этой дружеской перепалки. Юран - тренер,дающий ожидаемый результат. Причем везде. Очередное доказательство
+6
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Уся Ваткин
Уровень Родины такой, что её скоро сожрёт моль
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Роман Герасимов
Ответ korablev
А чем Юран так не доволен? Его понервничать заставили? Он думал, что все вопросы уже решил, а тут, вишь ли, победа с неба не падает - 0:2 к 24-й минуте и все шансы опозориться. Ну, так Парфенов не виноват, что Пари НН к ответной игре не готов оказался.
Ты бы матч глянул, как вообще первый гол пришёл и чего потом было с судейством. Был бы как Юран. Там интрига из пальца высосана, и не Родиной
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OLD Apple52NN
Юрану ещё долго предстоит чистить эти "авгиевы конюшни". )
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NIK7478
По уровню мастерства игроков разницы не видно. Обоим клубам самое место не в РПЛ, а в 1-й лиге, судя по играм.
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Bashibuzuck
Ответ Тиджани Бабангида
Безотносительно этой дружеской перепалки. Юран - тренер,дающий ожидаемый результат. Причем везде. Очередное доказательство
Парфенов-тренер, дающий ожидаемый результат, но не везде и не всегда😁
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Artie Bukko
Ответ Тиджани Бабангида
Безотносительно этой дружеской перепалки. Юран - тренер,дающий ожидаемый результат. Причем везде. Очередное доказательство
хосспади, результат мечты прям даёт))
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Пользователь Huawei
Ответ Роман Герасимов
Ты бы матч глянул, как вообще первый гол пришёл и чего потом было с судейством. Был бы как Юран. Там интрига из пальца высосана, и не Родиной
Не берусь утверждать, но мне показалось, что контакта с рукой небыло.
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