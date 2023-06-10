Юран ответил Парфенову, не увидевшему разницы в уровне «Родины» и «Пари НН»: «Мы в РПЛ, а они в Первой лиге. Здесь разница есть, да?»
Сергей Юран ответил Дмитрию Парфенову, не увидевшему разницы между «Пари НН» и «Родиной».
После поражения от «Пари НН» (0:3, 2:0) в стыках за право выступать в РПЛ-2023/24 Парфенов заявил, что не увидел разницы в уровне команд.
«Парфенов сказал, что не увидел большой разницы между командами? А в первом матче он увидел? Не будем лукавить. Мой коллега же не сказал, что у него футболисты, которые поиграли в РПЛ, квалифицированные иностранцы.
Наверное, нужно исходить из этого. Это его рассуждения. Большой разницы не увидел... Мы пока в РПЛ, а они пока в первой лиге – здесь разница есть, да?» — сказал тренер «Пари НН» на пресс-конференции.
Ну, так Парфенов не виноват, что Пари НН к ответной игре не готов оказался.