Агент Оздоева об интересе ПАОК: «У «Фатиха» нет желания его отпускать. Идут переговоры»

Теги высшая лига Турция возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Анзор Гаргаев Футбол

Агент Магомеда Оздоева оценил вероятность перехода хавбека из «Фатих Карагюмрюк» в ПАОК.

«ПАОК вышел на Магомеда сам. С ним разговаривали представители клуба. Ему пояснили его личные условия.

Сейчас вопрос стоит в деньгах, за которые Магомеда готовы отпустить. ПАОК определяется с конкретным предложением. Идут переговоры. К чему-то они могут прийти. Если клубы договорятся между собой, тогда уже решение придется принимать Магомеду.

У клуба нет желания его отпускать. Зачем ломать голову, если еще что-то может не получиться. Если будет близко к договоренности о трансфере, тогда уже Магомед будет думать предметно, уходить или нет», — сказал Анзор Гаргаев.

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1 комментарий

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psycho
Чалов, Оздоев.. сдаётся мне, ПАОК решил собрать новый галактикос
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