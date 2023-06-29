Агент Оздоева об интересе ПАОК: «У «Фатиха» нет желания его отпускать. Идут переговоры»

Агент Магомеда Оздоева оценил вероятность перехода хавбека из «Фатих Карагюмрюк» в ПАОК.

«ПАОК вышел на сам. С ним разговаривали представители клуба. Ему пояснили его личные условия.

Сейчас вопрос стоит в деньгах, за которые Магомеда готовы отпустить. определяется с конкретным предложением. Идут переговоры. К чему-то они могут прийти. Если клубы договорятся между собой, тогда уже решение придется принимать Магомеду.

У клуба нет желания его отпускать. Зачем ломать голову, если еще что-то может не получиться. Если будет близко к договоренности о трансфере, тогда уже Магомед будет думать предметно, уходить или нет», — сказал Анзор Гаргаев.