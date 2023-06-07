Оздоев отдал 2 голевых паса в матче с «Касымпашей». У хавбека рекордные 8 (5+3) очков за сезон

Теги высшая лига Турция Касымпаша Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Мбайе Диань Саба Лобжанидзе Футбол

Магомед Оздоев поучаствовал в двух из трех голов «Фатих Карагюмрюк» в ворота «Касымпаши».

Полузащитник ассистировал Сабе Лобжанидзе на 14-й минуте матча 38-го тура Суперлиги, Мбайе Дианю – на 67-й.

Всего у россиянина 3 результативных передачи в чемпионате. Также он отметился 5 голами. Всего у него 8 очков по системе «гол+пас» в чемпионате – впервые в карьере.

Подробно со статистикой Оздоева можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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deimon7.7
Чип-тюнинг от Пирло)
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riverman1980
Какое же дно чемпионат Турции, что там феерит лавочник-опорник из РПЛ.

А, это другое, извините ))
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Timur Sagitov
Аль-Клуб уже предложил контракт?
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Okazaki
Марио, ты лучший!
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