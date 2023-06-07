Оздоев отдал 2 голевых паса в матче с «Касымпашей». У хавбека рекордные 8 (5+3) очков за сезон
Магомед Оздоев поучаствовал в двух из трех голов «Фатих Карагюмрюк» в ворота «Касымпаши».
Полузащитник ассистировал Сабе Лобжанидзе на 14-й минуте матча 38-го тура Суперлиги, Мбайе Дианю – на 67-й.
Всего у россиянина 3 результативных передачи в чемпионате. Также он отметился 5 голами. Всего у него 8 очков по системе «гол+пас» в чемпионате – впервые в карьере.
Подробно со статистикой Оздоева можно ознакомиться здесь.
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