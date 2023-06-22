Оздоев интересен ПАОК («Спорт-Экспресс»)

Теги высшая лига Турция возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Спорт-Экспресс Футбол

Магомед Оздоев может сменить продолжить карьеру в чемпионате Греции.

Полузащитником «Фатих Карагюмрюк» интересуется ПАОК, сообщает «Спорт-Экспресс».

Россиянин играет в чемпионате Турции с 2022 года. В прошлом сезоне Оздоев провел 34 матча за клуб из Стамбула, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

ПАОК занял четвертое место в чемпионате Греции и сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций в сезоне-2023/24.

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7 комментариев

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Плацкарт Вагоныч
Бешикташ, Паок. Одни черно-белые. Ньюкасл и Юве вряд ли на очереди. Может Нефтчи?
+6
0
+6
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Плацкарт Вагоныч
Бешикташ, Паок. Одни черно-белые. Ньюкасл и Юве вряд ли на очереди. Может Нефтчи?
Тюрьма.
+6
-2
+4
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ApXuMaHqPuT
Ответ Плацкарт Вагоныч
Бешикташ, Паок. Одни черно-белые. Ньюкасл и Юве вряд ли на очереди. Может Нефтчи?
Торпедо добавило Оздоева в шорт-лист🖤🤍
+1
0
+1
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Helge
Ответ ApXuMaHqPuT
Торпедо добавило Оздоева в шорт-лист🖤🤍
Кубань-Холдинг в очереди
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxximus
В Аш-Шабаб 😂
0
0
0
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Ivan Balashov
Ответ Плацкарт Вагоныч
Бешикташ, Паок. Одни черно-белые. Ньюкасл и Юве вряд ли на очереди. Может Нефтчи?
Удинезе.
0
0
0
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Bashibuzuck
Ответ Плацкарт Вагоныч
Бешикташ, Паок. Одни черно-белые. Ньюкасл и Юве вряд ли на очереди. Может Нефтчи?
Источник: "Ньюкаслу" не интересен матч с Оздоев, так как они не знают где это😁
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