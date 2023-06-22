Оздоев интересен ПАОК («Спорт-Экспресс»)
Магомед Оздоев может сменить продолжить карьеру в чемпионате Греции.
Полузащитником «Фатих Карагюмрюк» интересуется ПАОК, сообщает «Спорт-Экспресс».
Россиянин играет в чемпионате Турции с 2022 года. В прошлом сезоне Оздоев провел 34 матча за клуб из Стамбула, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.
ПАОК занял четвертое место в чемпионате Греции и сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций в сезоне-2023/24.
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