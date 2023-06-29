Кейрос о переходе в «Зенит»: «Приехал уже готовым к играм. Хочу скорее выйти в товарищеском матче»

Новичок «Зенита» Ду Кейрос считает, что уже готов играть за сине-бело-голубых.

— Какие у вас первые впечатления от клуба? Готовы ли вы дебютировать за «Зенит» уже в субботнем матче против «Нефтчи»?

— Первые впечатление — замечательные. В «Зените» много бразильских игроков, которые во всем мне помогают. Конечно, это упрощает и ускоряет процесс адаптации.

Чувствую себя прекрасно, я приехал сюда уже готовым к играм. Очень хочу скорее надеть футболку «Зенита» и выйти на поле в товарищеском матче. Готовность стопроцентная, – сказал хавбек « ».