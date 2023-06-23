Кейрос о «Зените»: «Прекрасная возможность выйти на другой уровень. Тренировочный центр совершенно потрясающий, мирового уровня»

Теги Зенит Коринтианс премьер-лига Россия Малком Матч ТВ Эдуардо Кейрос Футбол

Эдуардо Кейрос доволен возможностями, которые открывает трансфер в «Зенит».

– Поделитесь впечатлениями о первых днях в «Зените» и Петербурге.

– Я очень рад проживать сейчас эти дни, связанные с новым вызовом в моей жизни и новым опытом, который я получу в таком большом клубе, как «Зенит». Уверен, впереди меня вместе с ним ждут большие победы.

– Что‑то успели посмотреть в городе и познакомиться с базой?

– Тренировочный центр совершенно потрясающий. Мирового уровня. Мне очень понравилось все то, что я увидел перед первой тренировкой. Ну, а все, что я пока увидел в городе, очень красиво.

– Вы взяли в «Зените» 37‑й номер. Почему именно его?

– Это мой первый номер в профессиональном футболе. Под ним я дебютировал на взрослом уровне. Мне хотелось бы играть с ним всю свою жизнь.

– О том, что вы переходите в «Зенит», было известно еще полгода назад. Как‑то готовились к переезду в Петербург, что‑то узнавали о своем новом клубе?

– Да, конечно. Эти полгода были не очень простыми, потому что в моей предыдущей команде дела складывались не лучшим образом. В такой ситуации еще больше ждал момента, когда приеду в «Зенит» и начну новый этап своей карьеры. Сейчас очень воодушевлен, мотивирован, и, надеюсь, все сложится замечательно.

– На большинстве фото у вас пышная прическа, однако в «Зенит» вы приехали с совершенно иной. Решили поменять имидж вместе со сменой обстановки?

– Это не первый раз, когда делаю себе такую прическу – дреды. В Петербург захотелось приехать и провести здесь первые дни именно так. Но не переживайте, скоро вернусь к своему привычному образу и шевелюре.

– Успели до приезда пообщаться с зенитовскими бразильцами?

– Да. Малком был первым, кто связался со мной, когда еще только появилась новость об интересе со стороны «Зенита». Мы пообщались, он рассказал много хорошего. И стал тем, кто помог принять решение о переходе.

– Как долго вы думали над предложением «Зенита» и что стало главным аргументом в пользу принятия решения?

– «Зенит» – это прекрасная возможность выйти на другой уровень, проявить и зарекомендовать себя. Плюс помочь клубу своими действиями и тем самым помочь себе стать частью его истории. Хочется ярко себя здесь проявить, поэтому решение принималось очень быстро, – сказал 23-летний полузащитник.

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19 комментариев

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FNT
Ответ Алексей Супонинский
Для деградации зенит отлично подходит
Ну ты и без Зенита справился, я посмотрю.
+24
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-DF-
И снова наш спортдир Малком помог совершить очередной трансфер ))
Всё больше убеждаюсь, что деньги, вложенные в покупку и лечение Малкома возвращаются в Зенит сторицей, причем не только трофеями, но и в том числе и приобретением новых футболистов.
+21
-6
+15
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Остап Бендер Сгибальщик
щас спортачи набегут и про еврокубки начнут смеяться..а то,что Зенит это "трамплин" для прыжка еще выше и Малкольм это живое доказательство!просто кинуть говна на вентилятор это могут,а вот думать и видеть это не их...
+11
-5
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Vedved
Ответ Алексей Супонинский
Для деградации зенит отлично подходит
Действительно, вон Малком там деградировал, что в сборную вызывают🤣
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Дмитрий9779
Тренировочный центр правда супер!
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Nick Crosier
Мантуан прямо расцвел,посмотрим как Ду покажет себя. Много соотечественников,тренер из Бразилии и отдичная атмомфера. Плюс пример,что из Зенита можно в сборную попасть.Удачи и без травм.
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Спартак Уокер
Я так вижу в Зените почти все бразильцы из Коринтиас
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