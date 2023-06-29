Мелехин об Онопко: «В свои 53 без проблем бы вышел за «Ростов» и усилил команду»

Теги Ростов премьер-лига Россия Виктор Онопко Виктор Мелехин Футбол

Виктор Мелехин считает, что Виктор Онопко усилил бы «Ростов» как игрок.

Онопко (помощник главного тренера «Ростова» Валерия Карпина – прим. Sports.ru) называл тебя одним из самых злых игроков в команде. В чем заключается твоя злость?

– Ха-ха. Савельевич, может, имел в виду спортивную злость – не уступить в конкретном моменте и не проиграть свой эпизод.

– Виктор Савельевич по-прежнему в блестящей форме. Смог бы тебя подменить?

– Когда у них был товарищеский матч и Онопко играл за «Спартак», мы внимательно следили за той игрой. Он тогда выступил очень хорошо, подчищал и отдавал точные передачи. Сейчас, думаю, без проблем он бы вышел за нас и усилил команду.

– Он и в свои 53 лучший защитник в «Ростове»?

– На тренировках Виктор Савельевич очень редко подключается, но когда подключается, то выкладывается по максимуму. Видно, что огонь в его глазах никуда не пропал.

– Чему главному он тебя научил? Насколько тебе помог прибавить его приход в тренерский штаб «Ростова»?

– В принципе, было много моментов, где он старался подсказывать мне, как правильно сыграть. Он рассказывает часто про свою карьеру, отмечает разные нюансы. Я сам стараюсь прислушиваться к его советам, потому что у человека невероятный опыт. В некоторых матчах мне его советы помогали, – сказал защитник «Ростова».

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7 комментариев

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Alexandr Petrov
Ответ Vadim Kovalev
бл..дь, да что у Вас за команда , если Вас может усилить 53-ний Онопко)))))
бро, без паники, Витя лишь подбодрил своего тренера)
+2
-1
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Vadim Kovalev
бл..дь, да что у Вас за команда , если Вас может усилить 53-ний Онопко)))))
+2
-2
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Spaten
Ух ты, а Гуллиту уже 60!
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Только Крылья
популистам в комментах, которые пишут, что Онопко даже сейчас был бы лучше многих наших паспортистов, хочу напомнить, что уже в 30 с копейками Виктор Савелич был настолько тихоход, что его игра напоминала игру ветерана. никакой выбор позиции не спасал от недостатка скорости и физики, впрочем, с выбором позиции по тем же причинам он грешил последнее время.
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Брэд Либил
Вить, ты что-то путаешь, Савеличу ещё в Японии и Корее 53 было.
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