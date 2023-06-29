Мелехин об Онопко: «В свои 53 без проблем бы вышел за «Ростов» и усилил команду»

Виктор Мелехин считает, что Виктор Онопко усилил бы «Ростов» как игрок.

– (помощник главного тренера «Ростова» Валерия Карпина – прим. Sports.ru) называл тебя одним из самых злых игроков в команде. В чем заключается твоя злость?

– Ха-ха. Савельевич, может, имел в виду спортивную злость – не уступить в конкретном моменте и не проиграть свой эпизод.

– Виктор Савельевич по-прежнему в блестящей форме. Смог бы тебя подменить?

– Когда у них был товарищеский матч и Онопко играл за «Спартак», мы внимательно следили за той игрой. Он тогда выступил очень хорошо, подчищал и отдавал точные передачи. Сейчас, думаю, без проблем он бы вышел за нас и усилил команду.

– Он и в свои 53 лучший защитник в «Ростове»?

– На тренировках Виктор Савельевич очень редко подключается, но когда подключается, то выкладывается по максимуму. Видно, что огонь в его глазах никуда не пропал.

– Чему главному он тебя научил? Насколько тебе помог прибавить его приход в тренерский штаб «Ростова»?

– В принципе, было много моментов, где он старался подсказывать мне, как правильно сыграть. Он рассказывает часто про свою карьеру, отмечает разные нюансы. Я сам стараюсь прислушиваться к его советам, потому что у человека невероятный опыт. В некоторых матчах мне его советы помогали, – сказал защитник « ».