Экс-тренер «Барсы» и Мексики Мартино может возглавить «Бока Хуниорс». Клуб уволил Ибарру

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Переговоры 60-летнего аргентинца с клубом из Буэнос-Айреса проходят в позитивном ключе, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

На днях «Бока» уволила Уго Ибарру, занимавшего пост главного тренера с июля 2022 года после отставки Себастьяна Баттальи.

Последним местом работы Мартино была сборная Мексики, которую он не смог вывести в плей-офф ЧМ-2022.

Кроме того, он известен по работе со сборными Аргентины и Парагвая, а также с «Барселоной».