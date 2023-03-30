Экс-тренер «Барсы» и Мексики Мартино может возглавить «Бока Хуниорс». Клуб уволил Ибарру

Теги высшая лига Аргентина Бока Хуниорс отставки Херардо Мартино Уго Ибарра Футбол

Херардо Мартино может возглавить «Бока Хуниорс».

Переговоры 60-летнего аргентинца с клубом из Буэнос-Айреса проходят в позитивном ключе, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

На днях «Бока» уволила Уго Ибарру, занимавшего пост главного тренера с июля 2022 года после отставки Себастьяна Баттальи.

Последним местом работы Мартино была сборная Мексики, которую он не смог вывести в плей-офф ЧМ-2022.

Кроме того, он известен по работе со сборными Аргентины и Парагвая, а также с «Барселоной».

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1 комментарий

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Ганюшкинец
Ибарра уже тренер, с Монако в лиге чемпионов хорошо пошумел как-то
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