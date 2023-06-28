«Интер» может купить вратаря Украины Трубина, если продаст Онана

Анатолий Трубин может перейти из «Шахтера» в «Интер».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, вратарь сборной не собирается продлевать с клубом контракт, рассчитанный до 2024 года, и «нерадзурри» изучают возможность его подписания.

Также миланцев интересуют Уго Льорис («Тоттенхэм»), Кейлор Навас («ПСЖ») и Ян Зоммер («Бавария»).

Сообщалось, что приобрести Онана пытается «Манчестер Юнайтед».

Со статистикой можно ознакомиться здесь.