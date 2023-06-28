«Интер» может купить вратаря Украины Трубина, если продаст Онана

Теги Интер Чемпионат Украины по футболу Шахтер серия А Италия возможные трансферы Анатолий Трубин Футбол

Анатолий Трубин может перейти из «Шахтера» в «Интер».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, вратарь сборной Украины не собирается продлевать с клубом контракт, рассчитанный до 2024 года, и «нерадзурри» изучают возможность его подписания.

Также миланцев интересуют Уго Льорис («Тоттенхэм»), Кейлор Навас («ПСЖ») и Ян Зоммер («Бавария»).

Сообщалось, что приобрести Онана пытается «Манчестер Юнайтед».

Со статистикой Трубина можно ознакомиться здесь.

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64 комментария

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Amalfitano
Не знаю насколько он готов к ведущим ролям в Серии А, но то что парень в большом порядке тут сомнений нет.
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Кокич
Пару лет назад "Шахтёр" в ЛЧ сыграл с "Интером" в Милане по нулям. Трубин стоял в рамке.
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kokakoka
Ответ Topordo
Интересный список. Льорис 36 лет. Навас 36 лет. Зоммер 34 года. Трубин 21 год. Найдите лишнего.
Сейчас такие времена, что тут трое лишних
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Topordo
Интересный список.
Льорис 36 лет.
Навас 36 лет.
Зоммер 34 года.
Трубин 21 год.
Найдите лишнего.
+8
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Ann Tretiakova
Ответ Кокич
Пару лет назад "Шахтёр" в ЛЧ сыграл с "Интером" в Милане по нулям. Трубин стоял в рамке.
Он два года подряд останавливал Интер ))Интер только поэтому и играл в финале ЛЧ ,потому что в этом сезоне не попали на ШД))))
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Amalfitano
Ответ ta-tosha
Он в 21 год уже три ЛЧ прошел, Реал и компанию унижал. и не раз. Интер кстати ему так и не забил в 2 матчах абсолютно ничего. Сырой - это кубанский гений, который машины и детей у жены отбирает, и больше ни что не годен
Да хорош из него лепить какого-то гения. Как будто не он в этом сезоне получил 7 от Фейнорда и 4 от Лейпцига.
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ta-tosha
Ответ Amalfitano
Разбирают, разбирают. Вот только они не играют. Всё чаще лавочниками оказываются.
да ладно, все в основах играют, и не абы где, только Лунин под Куртуа сидит. но тут все понятно, присел бы кто угодно
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nolan_90
Вратарь Украины - это какой-то сиквел рассказа Кассиля «Вратарь республики»?
+3
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Amalfitano
Ответ HI MARS
Украинских футболистов разбирают как горячие пирожки,а тут все ещё "Монако Головина"
Разбирают, разбирают. Вот только они не играют. Всё чаще лавочниками оказываются.
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Amalfitano
Ответ giant
Ну такая себе цель. Так можно и в чемпионате Люксембурга пылить и в Андоре где-то - заграница же. Другое дело топ чемпионат, топ соперники, ЛЧ ( в этом то году была) - рост как футболиста. И да, на всякого Мудрика и Забарного найдутся Миколенко и Зинченко.
Миколенко очень слабо смотрелся в команде которая чуть не вылетела в чемпионшип. Нет, ну он хороший игрок, но АПЛ не его чемпионат. Ну а Зинченко играет на своём уровне. И перешел он в АПЛ не сейчас.
Так себе цель? Если игроки в 21=23 года не играют в основе они очень скоро могут оказаться в том самом чемпионате Андорры. Ярмоленко не даст соврать.
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giant
Ответ Фан Рубина
Даже за год на лавке теряется игровой тонус и интерес к игре. В своё время Жирков и Смертин так на лавку перешли. Первый потом не реализовал полностью свой потенциал (просадил самый продуктивный возраст), второй - закончил быстрее, чем мог бы. Можно, конечно, так чашку какую-нибудь зацепить за поддержку со скамейки (а можно и не зацепить, если не повезёт), но стоит ли ей гордиться? Но так-то все эти "игры с топ-клубами" мало чего стоят. Аршавин в своё время куражился над этими "топ-клубами" как хотел. Чему они могли его научить? Кварацхелия в РПЛ был подающим надежды, которому соперники не давали разбежаться. Против "топ-клубов" в европке он Кварадона. Чему его эти "топ-клубы" научат?
Конкретного по Мудрику я чуть ниже комментарий написал. Касательно лавки - тут все зависит от игрока - если есть цель то можно с нее и в основу попасть или хотя бы стать ключевым игроком ротации. И кстати... до Кипра была Фиорентина. Не хватающая звёзд с неба команда и там только ТТХ в редких выходах на замену считали, что весь сайт ржал. Это не на Кипре голы забивать...
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Amalfitano
Ответ ta-tosha
да не, факты - это когда тебя Интер и 4 клуба АПЛ смотрят основным в 21 год. Все остальное - лирика
Одно дело просматривать вратаря и совсем другое дело когда он становится основным в топ чемпионате. Очень показательный пример Ливакович. После каждого успешного турнира для сборной Хорватии его куда только не отправляют. Но пока что он даже из чемпионата Хорватии не смог вырваться.
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dimamak10
Ответ Amalfitano
Да хорош из него лепить какого-то гения. Как будто не он в этом сезоне получил 7 от Фейнорда и 4 от Лейпцига.
Шестерка от Менхенгладбаха еще залетала
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Amalfitano
Ответ Ann Tretiakova
ага ))был ..И че ? теперь вратарь реала ...выиграл ЛЧ, чемпионат Испании..И что ты хотел сказать этим?? 99% игроков мечтали бы о такой карьере в детстве ..
Ага. А Скотт Карсон двукратный обладатель ЛЧ.
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Ann Tretiakova
Ответ Amalfitano
Ага. А Скотт Карсон двукратный обладатель ЛЧ.
ну и круто ) лучше это чем ..чем иметь вечный рекорд как у Акинфева
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Marcus-light
Ответ ta-tosha
оно ему надо, когда саудиты всем такие бабки плотют:) у Интера больше 2,5 лямов получают еденицы
Зато можно ещё лет 7 поиграть
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ta-tosha
Ответ Amalfitano
Про Мундрика не буду говорить. Тут и так всё ясно. Но ведь и Забарный присел на лавку играя в составе полумёртвого Борнмута. А ведь парень мог бы играть в основе любой крепкой команды НЕ из АПЛ. Но ... Пошел за бабками. Вот вам и результат.
он на травме был до апреля. последние игры регулярно играл, если мне память не изменяет
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Amalfitano
Ответ Владимир Янишевский
Его и брали как 3 вратаря)))) Человек был согласен играть по "очень большим праздникам"
Так я не против.)) Нас просто убеждают, что Лунин брал ЛЧ несколько раз. Я то и не против. Но зачем так нагло врать? Лунин просто хорошо сидел на скамейке когда остальная обойма добывала ЛЧ. Так будет честнее.
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ta-tosha
Ответ Marcus-light
Почему бы не взять Де Хеа? Для Серии А самое то
оно ему надо, когда саудиты всем такие бабки плотют:) у Интера больше 2,5 лямов получают еденицы
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Владимир Янишевский
Ответ Ann Tretiakova
ага ))был ..И че ? теперь вратарь реала ...выиграл ЛЧ, чемпионат Испании..И что ты хотел сказать этим?? 99% игроков мечтали бы о такой карьере в детстве ..
Ну во первых, ни чë, а что))) Выиграл, на бане сидя))) Таких выигральщиков пруд пруди))) Во вторых, я имел ввиду что сырой он для Интера!!! Может в клубах второго эшелона чемпионата Италии. Мог бы и проявить себя, задатки есть.
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giant
Ответ Amalfitano
Это смотря у кого какие цели. Один молодой сидит на лавке и радуется. Второй старик по футбольным меркам становится чемпионом Кипра, лучшим бомбардиром в составе чемпиона и лучшим игроком чемпионата Кипра.
Ну такая себе цель. Так можно и в чемпионате Люксембурга пылить и в Андоре где-то - заграница же. Другое дело топ чемпионат, топ соперники, ЛЧ ( в этом то году была) - рост как футболиста.
И да, на всякого Мудрика и Забарного найдутся Миколенко и Зинченко.
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Ann Tretiakova
Ответ Владимир Янишевский
абсолютно "сырой" вратарь ещё
ха-ха))ну да ...3 года ферить в ЛЧ ,основной вратарь сборной... которая играла с топовыми сборными в лиге нации .... Но ты прав. Совершенно сырой еще...
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Алексей Гусев
зная Палкина...не варик для китайцев
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Nerazzurri-88
Ой, а можно без этого? Чем Андре плох? Не всё ж на бабки вестись, пусть хоть кто-то остаётся в клубе.
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arajanarm
Давид Райя кажется останется без топ клуба
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