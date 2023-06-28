«Интер» может купить вратаря Украины Трубина, если продаст Онана
Анатолий Трубин может перейти из «Шахтера» в «Интер».
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, вратарь сборной Украины не собирается продлевать с клубом контракт, рассчитанный до 2024 года, и «нерадзурри» изучают возможность его подписания.
Также миланцев интересуют Уго Льорис («Тоттенхэм»), Кейлор Навас («ПСЖ») и Ян Зоммер («Бавария»).
Сообщалось, что приобрести Онана пытается «Манчестер Юнайтед».
Льорис 36 лет.
Навас 36 лет.
Зоммер 34 года.
Трубин 21 год.
Найдите лишнего.
Так себе цель? Если игроки в 21=23 года не играют в основе они очень скоро могут оказаться в том самом чемпионате Андорры. Ярмоленко не даст соврать.
И да, на всякого Мудрика и Забарного найдутся Миколенко и Зинченко.