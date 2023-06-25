Юрриен Тимбер заключит с «Арсеналом» долгосрочный контракт.

По информации De Telegraaf, стороны устно согласовали договор сроком до 2028 года. Защитник будет получать 8 млн в год чистыми, в то время как в « » у него 4 млн до уплаты налогов.

Клубы продолжают обсуждать сумму трансфера. Сообщалось, что они могут сойтись на 40-45 млн евро.

Со статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.