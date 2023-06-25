«Арсенал» и Тимбер договорились о контракте до 2028-го. Зарплата – 8 млн евро в год
Юрриен Тимбер заключит с «Арсеналом» долгосрочный контракт.
По информации De Telegraaf, стороны устно согласовали договор сроком до 2028 года. Защитник будет получать 8 млн в год чистыми, в то время как в «Аяксе» у него 4 млн до уплаты налогов.
Клубы продолжают обсуждать сумму трансфера. Сообщалось, что они могут сойтись на 40-45 млн евро.
Со статистикой выступлений Тимбера можно ознакомиться здесь.
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