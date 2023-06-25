«Арсенал» и Тимбер договорились о контракте до 2028-го. Зарплата – 8 млн евро в год

Теги высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Юрриен Тимбер деньги Футбол

Юрриен Тимбер заключит с «Арсеналом» долгосрочный контракт.

По информации De Telegraaf, стороны устно согласовали договор сроком до 2028 года. Защитник будет получать 8 млн в год чистыми, в то время как в «Аяксе» у него 4 млн до уплаты налогов.

Клубы продолжают обсуждать сумму трансфера. Сообщалось, что они могут сойтись на 40-45 млн евро.

Со статистикой выступлений Тимбера можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев

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utsh44psmr
Ответ Alexandr Aronyan
Ребят, кто смотрит Эредивизию, какой он?? Норм не норм?? Потянет ли?
Для Тулы норм
+18
-3
+15
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impaled
Ответ llolishe
Комментарий удален пользователем
Это не тот Тимбер. Привозит его брат-близнец Квинтен. Юрриен даже не играет на этом Евро.
+6
0
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LaffyTaffy
Будет распиливать Холланда
+5
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+3
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Umid Rahimov
Теперь главное чтобы он отрабатывал эти деньги, надеюсь рукодство клуба знают что делают !
+3
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Franc.uz
Универсальный защитник с огромным потенциалом! Поздравляю всех канониров с отличным подписанием
+6
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LaffyTaffy
Зря не забанили Тимбера 😞
+2
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gangs
Скорее всего в перспективе сменит Уайта на правом фланге и будет пробоваться как правый инвертированный защитник. А Бен перейдет в центр на подмену Салиба, дублером которого был Холдинг, но с Роба честно уже говоря хватит
+2
-1
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TrueGooner
Ответ Umid Rahimov
С такими трансферами можно только мечтать чтобы хотя бы выйти с группы ЛЧ!
Почему? Кроме местных "экспертов" все хвалят же.
+2
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Alexandr Aronyan
Ребят, кто смотрит Эредивизию, какой он?? Норм не норм?? Потянет ли?
+1
-1
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Андрей Новиков
В Аль Хиляль, и все футбол закрываем..
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Alex Sarus
Рикардо Ламос в Арсенале
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Тимур Тимофеев
Тимбер нынче в мете повсюду ))
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Coodesnik
Ответ Amalfitano
Сапог сапогом. В смысле, дуб дерево. Мало того, что не стоит таких денег, так еще и не усилит Арсенал. Ну да ладно.
так а почему ты то не подсказываешь им кого покупать?((
+3
-3
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llolishe
Ответ Alexandr Aronyan
Ребят, кто смотрит Эредивизию, какой он?? Норм не норм?? Потянет ли?
Комментарий удален пользователем
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Alex Sarus
Ответ Alexandr Aronyan
Ребят, кто смотрит Эредивизию, какой он?? Норм не норм?? Потянет ли?
Эредивизия не показатель, давно надо понять
+1
-1
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ottomann
Ответ gangs
Скорее всего в перспективе сменит Уайта на правом фланге и будет пробоваться как правый инвертированный защитник. А Бен перейдет в центр на подмену Салиба, дублером которого был Холдинг, но с Роба честно уже говоря хватит
С нас хватит смотреть на Роба) пожарник просто (
0
0
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