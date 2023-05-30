Лапорта о «Камп Ноу»: «Барса» уже была мировым лидером, когда стадион открыли. Новая арена воплотит нашу мечту в жизнь и станет наследием»

Жоан Лапорта выступил с речью в связи с предстоящей реконструкцией «Камп Ноу».

Ранее руководство «Барселоны» заключило соглашение на сумму 1,45 млрд евро с целью реконструкции « », возведения новых инфраструктурных объектов и модернизации прилегающей к стадиону территории в рамках проекта Espai Barça.

«Все 123 года истории «Барсы» можно описать по-разному, и один из способов сделать это – рассказать о стадионах, на которых мы играли. С самого начала, когда мы играли в разъездах на нескольких стадионах, до «Камп де Лес Кортс», который был очень близок даже к этому замечательному стадиону.

Когда «Камп Ноу» был открыт, «Барса» уже была мировым лидером, и с тех пор это был наш дом, наша крепость, наш храм, наша гордость. И мы хотим, чтобы этот стадион оставался нашим домом и нашим храмом. И мы хотим, чтобы он остался на том же месте. Вот почему мы заложили фундамент здесь, в районе Лес Кортс, где «Барса» обитает с 1922 года. И мы хотим, чтобы он был в черте города, который является нашим домом.

Этот стадион воплотит в жизнь мечту «Барселоны» и станет наследием для наших детей и внуков. Прежде всего, он должен пройти реконструкцию, к которой мы должны отнестись с максимальным энтузиазмом. Потому что мы снова будем здесь, и мы вернемся сильнее, чем когда-либо. Мы хотим, чтобы стадион и впредь оставался ареной славных дней, приуроченных к 125-летию нашего клуба.

Мы планируем вернуться в ноябре 2024 года. К этому времени будут созданы подходящие условия, которых мы хотим добиться на стадионе, и это будет соответствовать потребностям нашего стадиона.

«Камп Ноу» уже в прошлом, это уже воспоминание. Но самое главное – это, без сомнения, великолепное будущее, соответствующее нашей истории», – сказал президент «Барселоны».

Жоан Лапорта: «У «Барсы» будет лучший стадион в мире после реконструкции. И хорошая команда с Гави, Педри, Арухо и Бальде, нашими ориентирами»

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