Лапорта о «Камп Ноу»: «Барса» уже была мировым лидером, когда стадион открыли. Новая арена воплотит нашу мечту в жизнь и станет наследием»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Камп Ноу стадионы Футбол

Жоан Лапорта выступил с речью в связи с предстоящей реконструкцией «Камп Ноу».

Ранее руководство «Барселоны» заключило соглашение на сумму 1,45 млрд евро с целью реконструкции «Камп Ноу», возведения новых инфраструктурных объектов и модернизации прилегающей к стадиону территории в рамках проекта Espai Barça.

«Все 123 года истории «Барсы» можно описать по-разному, и один из способов сделать это – рассказать о стадионах, на которых мы играли. С самого начала, когда мы играли в разъездах на нескольких стадионах, до «Камп де Лес Кортс», который был очень близок даже к этому замечательному стадиону.

Когда «Камп Ноу» был открыт, «Барса» уже была мировым лидером, и с тех пор это был наш дом, наша крепость, наш храм, наша гордость. И мы хотим, чтобы этот стадион оставался нашим домом и нашим храмом. И мы хотим, чтобы он остался на том же месте. Вот почему мы заложили фундамент здесь, в районе Лес Кортс, где «Барса» обитает с 1922 года. И мы хотим, чтобы он был в черте города, который является нашим домом.

Этот стадион воплотит в жизнь мечту «Барселоны» и станет наследием для наших детей и внуков. Прежде всего, он должен пройти реконструкцию, к которой мы должны отнестись с максимальным энтузиазмом. Потому что мы снова будем здесь, и мы вернемся сильнее, чем когда-либо. Мы хотим, чтобы стадион и впредь оставался ареной славных дней, приуроченных к 125-летию нашего клуба.

Мы планируем вернуться в ноябре 2024 года. К этому времени будут созданы подходящие условия, которых мы хотим добиться на стадионе, и это будет соответствовать потребностям нашего стадиона.

«Камп Ноу» уже в прошлом, это уже воспоминание. Но самое главное – это, без сомнения, великолепное будущее, соответствующее нашей истории», – сказал президент «Барселоны».

Жоан Лапорта: «У «Барсы» будет лучший стадион в мире после реконструкции. И хорошая команда с Гави, Педри, Арухо и Бальде, нашими ориентирами»

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12 комментариев

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Alexandr Turner
Ответ Schiaff1no
Как же много он говорит
Всем понятно, даже адекватным болельщикам Барсы, что Лапорта популист, такая у него политика
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Barsa! bolshe chem klub
Барса будет мировым лидером, если ещё раз создадут образец 2005-2015 г г
+3
-2
+1
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b_arfa
Символично, что все последние легенды ветераны ушли вместе со старым Камп Ноу, а новое поколение в лице Гави, Педри, Бальде, Де Йонга, Араухо и тд будут делать историю с чистого листа на обновленном стадионе
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Djeday
Они с Хави нашли друг друга. Два любителя поговорить
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Кирилл Павлюченко
Уже известно, что новый стадион Барселоны откроет легенда клуба Дмитрий Чигринский!
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Syndycate
Почему президент клуба не знает как называется его стадион? Не Камп Ноу, а Спотифай Камп Ноу
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Marcus-light
Ответ b_arfa
Символично, что все последние легенды ветераны ушли вместе со старым Камп Ноу, а новое поколение в лице Гави, Педри, Бальде, Де Йонга, Араухо и тд будут делать историю с чистого листа на обновленном стадионе
Честно говоря, меня немного поражает, что Комп Ноу планируют реставрировать за год, учитывая величину и состояние. Бернабеу почти два года реконструировали, и ещё продолжают, но там и стадион то был шикарный. А Камп Ноу такая доисторическая чашка... Что ж, это может быть тоже большим достижением Барселоны.
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