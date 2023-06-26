Месси об «Интер Майами»: «Несколько дней отпуска – а затем приеду в новый клуб. Я очень взволнован»

Теги МЛС Лионель Месси Хуан Роман Рикельме Сборная Аргентины по футболу Бока Хуниорс товарищеские матчи (прочее) Интер Майами Футбол

Лионель Месси присоединится к «Интер Майами» в ближайшее время.

В воскресенье Месси принял участие в выставочном матче между «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины, в котором Хуан Роман Рикельме отыграл свою прощальную игру спустя 8 лет после завершения карьеры.

«Очень приятно иметь возможность присутствовать на прощальном матче [Рикельме], учитывая, что он значит для футбола в Аргентине, для «Бока Хуниорс», снова оказаться на «Ла Бомбонере».

Дальше у меня будет несколько дней отпуска, а затем я приеду в новый город, в свой новый клуб [«Интер Майами»], я очень взволнован», – сказал Месси в интервью Argentinian Public Television.

Месси и Рикельме на «Бомбонере»! Второй выставочный матч Лео за два дня

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6 комментариев

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AC_Milan_7
Кто бы мог подумать 3 года назад что Месси поиграет за три клуба за это время)
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Барсик Юрана
Это будет сравни Христофору Колумбу когда первый раз вступил на американскую землю
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Ignazio DE Alter
крутым игрокам был в своё время
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Даниил Гутин
всё же лига не соответствует его уровню, а с одним Бускетсом много не накомбинируешь
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дядюшка Фунтик
Когда у тебя бабла под миллиард, тебе 36 лет и ты все еще можешь найти мотивацию играть в футбол....это круто!!!!
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