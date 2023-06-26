Месси об «Интер Майами»: «Несколько дней отпуска – а затем приеду в новый клуб. Я очень взволнован»

Лионель Месси присоединится к «Интер Майами» в ближайшее время.

В воскресенье Месси принял участие в выставочном матче между « » и сборной Аргентины, в котором отыграл свою прощальную игру спустя 8 лет после завершения карьеры.

«Очень приятно иметь возможность присутствовать на прощальном матче [Рикельме], учитывая, что он значит для футбола в , для «Бока Хуниорс», снова оказаться на «Ла Бомбонере».

Дальше у меня будет несколько дней отпуска, а затем я приеду в новый город, в свой новый клуб [« »], я очень взволнован», – сказал Месси в интервью Argentinian Public Television.

Месси и Рикельме на «Бомбонере»! Второй выставочный матч Лео за два дня