«Бавария» не продлит контракт с Qatar Airways. Клуб получал 25 млн евро в год от авиакомпании

Теги Бавария бундеслига Германия бизнес болельщики Герберт Хайнер Футбол

«Бавария» не продлит истекающее спонсорское соглашение с Qatar Airways.

В среду «Бавария» объявила о прекращении сотрудничества с Qatar Airways, начавшегося в 2018 году.

Срок спонсорского соглашения клуба с катарской авиакомпанией истечет 30 июня.

Как сообщает Sky Sport, сотрудничество с Qatar Airways приносило «Баварии» 25 миллионов евро за сезон.

Отмечается, что две недели назад президент «Баварии» Герберт Хайнер утверждал, что клуб и авиакомпания ведут переговоры о продлении соглашения.

Стоит отметить, что сотрудничество с катарской компанией негативно воспринималось болельщиками «Баварии» в связи с их обеспокоенностью ситуацией с правами человека в стране.

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8 комментариев

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DolJun
фк мем должен подсуетиться) как раз может тренерскому штабу чави чего перепадет)
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DolJun
Ответ GuruFutbola
При чем здесь синебус и как к нему относится Чави?)
не понимаю о чем речь) перечитай новость, потом перечитай мой коммент, потом перечитай свой коммент)
+4
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