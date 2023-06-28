«Бавария» не продлит контракт с Qatar Airways. Клуб получал 25 млн евро в год от авиакомпании

«Бавария» не продлит истекающее спонсорское соглашение с Qatar Airways.

В среду « » объявила о прекращении сотрудничества с Qatar Airways, начавшегося в 2018 году.

Срок спонсорского соглашения клуба с катарской авиакомпанией истечет 30 июня.

Как сообщает Sky Sport, сотрудничество с Qatar Airways приносило «Баварии» 25 миллионов евро за сезон.

Отмечается, что две недели назад президент «Баварии» утверждал, что клуб и авиакомпания ведут переговоры о продлении соглашения.

Стоит отметить, что сотрудничество с катарской компанией негативно воспринималось болельщиками «Баварии» в связи с их обеспокоенностью ситуацией с правами человека в стране.