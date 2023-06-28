«Ювентус» может купить Ромеро у «Тоттенхэма» и консультируется насчет условий сделки

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Сборная Аргентины по футболу возможные трансферы Тоттенхэм Кристиан Ромеро Футбол

Кристиан Ромеро может вернуться в Серию А после двух лет в Англии.

По сведениям TyC Sports, в ближайшие дни попытку подписать защитника может предпринять «Ювентус».

Пока туринцы только консультируются по поводу условий возможной сделки, понимая, что заплатить за аргентинца придется много.

Ромеро уже принадлежал «Ювентусу» с 2019 по 2021 год, но выступал за другие команды на правах аренды. Затем его выкупила «Аталанта» и в 2022-м продала «Тоттенхэму» за 50+5 млн евро.

Со статистикой выступлений защитника сборной Аргентины можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Marco Nero
"Дальновидность и рационализм" от создателей седьмых мест
+9
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+9
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deadjoker
Единственного нормального заща из ТТХ хотят забрать
+3
-1
+2
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Vvild
Ответ deadjoker
Единственного нормального заща из ТТХ хотят забрать
Поэтому вряд ли отдадут, надо усилять центр, а там и так некому играть.
+1
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+1
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tem.8888
очень смешно) удачи
0
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Алексей Гусев
Ответ Marco Nero
"Дальновидность и рационализм" от создателей седьмых мест
неадекватность и идиотизм паралича.
0
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