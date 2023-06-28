«Ювентус» может купить Ромеро у «Тоттенхэма» и консультируется насчет условий сделки

Кристиан Ромеро может вернуться в Серию А после двух лет в Англии.

По сведениям TyC Sports, в ближайшие дни попытку подписать защитника может предпринять « ».

Пока туринцы только консультируются по поводу условий возможной сделки, понимая, что заплатить за аргентинца придется много.

уже принадлежал «Ювентусу» с 2019 по 2021 год, но выступал за другие команды на правах аренды. Затем его выкупила «Аталанта» и в 2022-м продала « » за 50+5 млн евро.

Со статистикой выступлений защитника сборной Аргентины можно ознакомиться здесь.