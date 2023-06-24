УЕФА не определился с наказанием «Барсы» по делу Негрейры. Статус клуба не влияет на ситуацию

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

УЕФА пока не определился по наказанию для «Барселоны» по делу Негрейры.

Журналист Хосе Феликс Диас отмечает, что это не связано со статусом клуба. 

Была информация, что «Барса» уверена в своем участии в Лиге чемпионов-2023/24.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

«Худшее, что случалось с испанским футболом». Что нового в деле «Барсы» и Негрейры?

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19 комментариев

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Chornoblyk
Интересно, как они хотят наказать клуб, если ещё нет решения суда, виноват ли он?
+27
-4
+23
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Вячеслав Новиков
А что тут определяется то, неужели есть решение суда?
+11
-4
+7
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Kaka_GOAT
Ответ Burel
да уже всем понятно, что это было сфабрикованное пересом дело
Иди лучше посмотри мультики, каникулы не длятся долго
+9
-5
+4
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f0rmoceft
Ответ Burel
да уже всем понятно, что это было сфабрикованное пересом дело
Понятно только всем неадекватным фанам Барсы
+7
-4
+3
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Denis2403
Ответ llolishe
Трусы и взяточники все ясно Барселона как никак уже бренд
Ты сам понял что написал?
+2
-1
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Igmu
Ответ f0rmoceft
Понятно только всем неадекватным фанам Барсы
А адекватные болельщики других клубов что думают?
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