УЕФА не определился с наказанием «Барсы» по делу Негрейры. Статус клуба не влияет на ситуацию

УЕФА пока не определился по наказанию для «Барселоны» по делу Негрейры.

Журналист Хосе Феликс Диас отмечает, что это не связано со статусом клуба.

Была информация, что «Барса» уверена в своем участии в Лиге чемпионов-2023/24.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета . «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

«Худшее, что случалось с испанским футболом». Что нового в деле «Барсы» и Негрейры?