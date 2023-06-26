Фомин о возвращении в еврокубки: «Хочется остаться в УЕФА и слушать гимн ЛЧ на поле, а не по телевизору. Будем надеяться и верить в лучшее»

Даниил Фомин верит, что российские клубы вернутся в турниры под эгидой УЕФА.

«Хочется верить, я так скажу. Уже рассказывал свои мысли об этом. Когда ты был ребенком лет 6-7, ты ждал каждый вечерний матч Лиги чемпионов или Кубка УЕФА. Радовался, когда наши команды там побеждали. И мечтал сам поучаствовать в таких матчах.

Конечно, хочется играть и оставаться в УЕФА, чтобы у нас были еврокубки, чтобы мы могли слушать гимн чемпионов, стоя на поле, а не только по телевизору. Будем надеяться и верить в лучшее», – сказал полузащитник « ».