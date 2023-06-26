Фомин о возвращении в еврокубки: «Хочется остаться в УЕФА и слушать гимн ЛЧ на поле, а не по телевизору. Будем надеяться и верить в лучшее»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА УЕФА Динамо Москва Даниил Фомин ТАСС Футбол

Даниил Фомин верит, что российские клубы вернутся в турниры под эгидой УЕФА.

«Хочется верить, я так скажу. Уже рассказывал свои мысли об этом. Когда ты был ребенком лет 6-7, ты ждал каждый вечерний матч Лиги чемпионов или Кубка УЕФА. Радовался, когда наши команды там побеждали. И мечтал сам поучаствовать в таких матчах.

Конечно, хочется играть и оставаться в УЕФА, чтобы у нас были еврокубки, чтобы мы могли слушать гимн Лиги чемпионов, стоя на поле, а не только по телевизору. Будем надеяться и верить в лучшее», – сказал полузащитник «Динамо».

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13 комментариев

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savik-A.M.
Ты футболист "Динамо" , какое слушать гимн ЛЧ на поле ))))
+8
-2
+6
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Roy Keane
Какой гимн ЛЧ когда играешь в Динамо?Тут бы ФНЛ гимн не услышать)
+6
-3
+3
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Лев Каменев
Самомнение у него конечно. Динамо в ЛЕ не всегда играло, а он тут про ЛЧ говорит...
+3
0
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Анюточка Колыханова
Если нас вернут в лучшем случае будем слушать гимн Лиги конференций
+2
-1
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Дмитрий
Даниил надеется и верит в РФ-капитуляцию? Ведь только в этом случае возможно услышать гимн ЛЧ.
+2
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Олег Мохов
только после Лебединого озера
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S. A.
Как будто до бана регулярно его слушал на поле))
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Спартак Уокер
Динамо в следующем сезоне ещё сохранить прописку в РПЛ надо
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Сергей Жарковский
Можно гимн ЛЧ на мобилу установить года на два!
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Dinamik1
Фомин вас троллит а вы и клюнули.
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Глеб
Ответ Roy Keane
Какой гимн ЛЧ когда играешь в Динамо?Тут бы ФНЛ гимн не услышать)
На трибунах максимум)
+1
-1
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Parce
Ответ savik-A.M.
Ты футболист "Динамо" , какое слушать гимн ЛЧ на поле ))))
А у него что пожизненный контракт с Динамо?
0
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