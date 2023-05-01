"Дом Кунде ограбили во время матча с «Бетисом». Жюль – как минимум 9-й игрок «Барсы», подвергшийся этому"

Дом защитника «Барселоны» Жюля Кунде ограбили во время матча с «Бетисом».

В матче 32-го тура 29 апреля « » обыграла « » со счетом 4:0.

По информации Mundo Deportivo, во время матча в дом проникли грабители. Сообщается, что Кунде сообщил о происшествии в полицию, а также проинформировал об этом клуб.

В августе прошлого года, в период выступлений за «Барселону», был ограблен Пьер Эмерик Обамеянг – у него украли 700 тысяч евро. Кроме того, злоумышленники угрожали жене Обамеянга и сломали нападающему челюсть прикладом от дробовика.

Кроме того, в разное время ограбили дома еще 7 футболистов, игравших за «Барсу» или продолжающих выступать в клубе: Ансу Фати, Самюэля Умтити, Жорди Альбы, Луиса Суареса, Артура, Филиппе Коутиньо и Кевин-Принс Боатенга.

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