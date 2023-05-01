Дом Кунде ограбили во время матча с «Бетисом». Жюль – как минимум 9-й игрок «Барсы», подвергшийся этому

Теги Барселона Бетис Ла Лига происшествия Жюль Кунде Футбол

Дом защитника «Барселоны» Жюля Кунде ограбили во время матча с «Бетисом».

В матче 32-го тура Ла Лиги 29 апреля «Барселона» обыграла «Бетис» со счетом 4:0.

По информации Mundo Deportivo, во время матча в дом Жюля Кунде проникли грабители. Сообщается, что Кунде сообщил о происшествии в полицию, а также проинформировал об этом клуб.

В августе прошлого года, в период выступлений за «Барселону», был ограблен Пьер Эмерик Обамеянг – у него украли 700 тысяч евро. Кроме того, злоумышленники угрожали жене Обамеянга и сломали нападающему челюсть прикладом от дробовика.

Кроме того, в разное время ограбили дома еще 7 футболистов, игравших за «Барсу» или продолжающих выступать в клубе: Ансу Фати, Самюэля Умтити, Жорди Альбы, Луиса Суареса, Артура, Филиппе Коутиньо и Кевин-Принс Боатенга.

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40 комментариев

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ololoshkin
Лапорта всерьез намерен вернуть Месси
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Los Galácticos
Лапорта наверное все золотые цепочки вынес в которых Кунде выходил на поле.
+45
-3
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wmfrxwf5rq
Хаби Алонсо 78, зачем?
+26
-6
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Syog1010
Анчелотти подключил сицилийских головорезов, неаполитанскую камору и пару отморозков из ндрангета, не иначе
+11
-4
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Усы Экспертницы
Лапорта нашел новый рычаг?
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санчос пономоревский
Лапорта астановись...
+7
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Барсик Юрана
Ответ wmfrxwf5rq
Хаби Алонсо 78, зачем?
На лечение Роману
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U
Надо же на трансфер Месси как-то наскрести.
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Sul Abd
Неужели Банда сектантов со спортса во главе с Ригоберкой ?)
Надеюсь узнаем правду до того как её раскроют в Испанской версии "Следствие вели"))))
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Зизуха
Лапорта, это уже не смешно
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Blaumerc
Ответ Syog1010
Анчелотти подключил сицилийских головорезов, неаполитанскую камору и пару отморозков из ндрангета, не иначе
если это Вито Корлеоне, то он вынес только ковёр.
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svft
это были жюлики
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Rustam Gilmutdinov
Ответ Syog1010
Анчелотти подключил сицилийских головорезов, неаполитанскую камору и пару отморозков из ндрангета, не иначе
Это был Розарио Агро. Карло любит олдскул)
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vel
Не хотите урезать зарплату - будем конфисковывать сбережения. )
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Alex Alex
Дополнительный рычажок Лапорты
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Артемий Дмитриев
Рычаги в действии, уже и такими способами не брезгают на трансферы деньги искать
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Антон Абызов
Тэд Багуэлз)
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Трент Резнор
У них футболистов обворовывают, а наши приносят сами, залезая в мутные схемы и дела в которых абсолютно не понимают. Результат тот же, подход другой.
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Vovker
Жесть, зачем постить такие фейки? Ведь всем либералам доподлинно известно, что в Европе и в частности Испании все идеально и нет никакой преступности, это все кремлевская ложь. Не могут же они все вместе так массово лгать, правда?
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Scorpion
Рычагов оказывается много у Лапорты)
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justadamso@icloud.com
Грабитель громко ругался на немецком
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YOKODZUMA
Сшоплифтили
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Антон Абызов
не понимаю прикола, опять кто-то со Спортса?
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Barry_Cadny
"Дом Кунде ограбили во время матча с «Бетисом». Жюль – как минимум 9-й игрок «Барсы», подвергшийся этому"

Кто там у Барсы всегда в запасе?:)
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Антон Абызов
да и п*срать на какого-то Жюля) Очень важно, чтоб гадость приключилась?
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