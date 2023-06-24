Тюрам будет получать 6-6,5 млн евро в «Интере». Клуб хочет оформить документы до конца недели

Теги Боруссия Менхенгладбах Интер Милан бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Маркус Тюрам деньги Фабрицио Романо Футбол

«Интер» и Маркус Тюрам согласовали условия контракта в устной форме.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, покидающий гладбахскую «Боруссию» форвард уведомил «Милан» о том, что не станет заключать с ним договор.

Француз принял решение присоединиться к «нерадзурри», где будет получать от 5 до 5,5 млн евро в год. Также «Интер» пообещал сделать Маркуса центральной частью проекта.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, зарплата составит 6-6,5 млн евро после вычета налогов, также игроку положен бонус за подписание контракта. Сейчас «Интер» готовит документы и хочет, чтобы они были подписаны до конца недели.

 

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13 комментариев

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SCHOKKKK
РОСТОВЧАНЕ, ЧТО ТАМ У ВАС?
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Serge Vendino
Лукаки не будет то есть в следующем сезоне?
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Three Days Grace
Ответ p
Пришел отец с работы сказал что-то начинается, собираем чемоданы…
Сказал молча собирать сумку
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Амин Чич
Ответ SCHOKKKK
РОСТОВЧАНЕ, ЧТО ТАМ У ВАС?
Я нахожусь в Ростове, в чем вопрос дружище !?
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Alex Rhea
Великолепный трансфер
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Марина Быстрова
А откуда у Интера бабки? Владелец же по сути банкрот,многие серьёзные издания писали об этом.
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Амин Чич
Ответ p
Пришел отец с работы сказал что-то начинается, собираем чемоданы…
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p
Ответ Амин Чич
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Не смешно?(
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Амин Чич
Ответ p
Не смешно?(
Это вопрос?
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p
Ответ Амин Чич
Это вопрос?
А это вопрос?
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Амин Чич
Ответ p
А это вопрос?
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