Тюрам будет получать 6-6,5 млн евро в «Интере». Клуб хочет оформить документы до конца недели

«Интер» и Маркус Тюрам согласовали условия контракта в устной форме.

Как сообщает журналист , покидающий гладбахскую «Боруссию» форвард уведомил « » о том, что не станет заключать с ним договор.

Француз принял решение присоединиться к «нерадзурри», где будет получать от 5 до 5,5 млн евро в год. Также « » пообещал сделать центральной частью проекта.

По информации инсайдера , зарплата составит 6-6,5 млн евро после вычета налогов, также игроку положен бонус за подписание контракта. Сейчас «Интер» готовит документы и хочет, чтобы они были подписаны до конца недели.