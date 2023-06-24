Тюрам будет получать 6-6,5 млн евро в «Интере». Клуб хочет оформить документы до конца недели
«Интер» и Маркус Тюрам согласовали условия контракта в устной форме.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, покидающий гладбахскую «Боруссию» форвард уведомил «Милан» о том, что не станет заключать с ним договор.
Француз принял решение присоединиться к «нерадзурри», где будет получать от 5 до 5,5 млн евро в год. Также «Интер» пообещал сделать Маркуса центральной частью проекта.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, зарплата составит 6-6,5 млн евро после вычета налогов, также игроку положен бонус за подписание контракта. Сейчас «Интер» готовит документы и хочет, чтобы они были подписаны до конца недели.
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