Сын Веа забил на ЧМ за США. Экс-игрок «Милана» и обладатель «Золотого мяча» никогда не играл на чемпионатах мира с Либерией
Тимоти Веа обошел своего отца по количеству забитых мячей на чемпионатах мира.
Нападающий сборной США и «Лилля» отличился на 36-й минуте матча группового этапа ЧМ-2022 против Уэльса. Этот гол стал для него дебютным на чемпионатах мира.
Отец Тимоти – единственный африканский обладатель «Золотого мяча», экс-форвард «Милана» Джордж Веа. Он выступал за сборную Либерии, которая никогда не играла на чемпионатах мира.
Джордж Веа с 2018 года является президентом Либерии.
Дети легенд, которые тоже стали футболистами: сыновья Роналдиньо, Клинсманна и Ларссона (он в шаге от «Спартака»)
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