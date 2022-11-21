Сын Веа забил на ЧМ за США. Экс-игрок «Милана» и обладатель «Золотого мяча» никогда не играл на чемпионатах мира с Либерией

обошел своего отца по количеству забитых мячей на чемпионатах мира.

Нападающий сборной и отличился на 36-й минуте матча группового этапа против . Этот гол стал для него дебютным на чемпионатах мира.

Отец Тимоти – единственный африканский обладатель «Золотого мяча», экс-форвард «Милана» Джордж Веа. Он выступал за сборную Либерии, которая никогда не играла на чемпионатах мира.

Джордж Веа с 2018 года является президентом Либерии.

Дети легенд, которые тоже стали футболистами: сыновья Роналдиньо, Клинсманна и Ларссона (он в шаге от «Спартака»)