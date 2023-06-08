Nike представила бутсы Phantom Luna, разработанные с учетом запросов футболисток. Модель позволит снизить риск травмы «крестов»

Nike представила новые бутсы, снижающие травматичность.

Новые бутсы Phantom Luna разработаны с учетом особенностей строения женской стопы, хотя и не являются специфически женской моделью. Сообщается, что разработка этой модели длилась около двух лет.

Phantom Luna отличаются более высоким голеностопом, что обеспечивает фиксацию и позволяет снизить риск травм крестообразных связок колена.

Высота свода также варьируется в зависимости от строения стоп. Кроме того, шипы бутс имеют округлую форму, что позволит спортсменкам передвигаться по полю более свободно и безопасно.

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