Nike представила бутсы Phantom Luna, разработанные с учетом запросов футболисток. Модель позволит снизить риск травмы «крестов»

Теги женский футбол Nike стиль Здоровье Футбол

Nike представила новые бутсы, снижающие травматичность.

Новые бутсы Phantom Luna разработаны с учетом особенностей строения женской стопы, хотя и не являются специфически женской моделью. Сообщается, что разработка этой модели длилась около двух лет.

Phantom Luna отличаются более высоким голеностопом, что обеспечивает фиксацию и позволяет снизить риск травм крестообразных связок колена.

Высота свода также варьируется в зависимости от строения стоп. Кроме того, шипы бутс имеют округлую форму, что позволит спортсменкам передвигаться по полю более свободно и безопасно.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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4 комментария

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kos.vohrt
А это нормально публиковать новость о новых бутсах без фото самих бутс?
+7
-1
+6
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Nubreed
Ответ kos.vohrt
А это нормально публиковать новость о новых бутсах без фото самих бутс?
Эти бутсы столь уникальны, что их можно увидеть только при свете луны😅
+1
0
+1
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Theodor Herzl
Ответ kos.vohrt
А это нормально публиковать новость о новых бутсах без фото самих бутс?
Для Анны Сунцовой, как видишь, норм.
0
0
0
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