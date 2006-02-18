Гуллит о ван Дейке: «Кажется, он уже никогда не возьмет «Золотой мяч». Но нельзя сказать, что Месси не заслужил его»

Бывший хавбек сборной Голландии Руд Гуллит выразил сомнение в том, что защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк когда-нибудь получит «Золотой мяч».

«Мне кажется, что посыл был следующим: ван Дейк никогда не выиграет этот приз. Да, я думаю, что он должен был получить его. Но, вы знаете, нельзя сказать, что не заслужил «Золотой мяч» в этом году. Но если бы у защитника и была возможность получить этот приз, то это должно было произойти в этом году», – сказал Гуллит в интервью JOE.

Напомним, что в это году нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил «Золотой мяч» в рекордный 6-й раз. В голосовании ван Дейк отстал от него на 7 очков, что стало наименьшей разницей между победителем и игроком, занявшим 2-е место, с 1996 года.