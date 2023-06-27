«Милану» интересен хавбек сборной США Муса. «Валенсия» готова продать его за 20 млн евро

Теги Милан Валенсия серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Юнус Муса Футбол

Полузащитник Юнус Муса может перейти в «Милан».

«Россонери» включили 20-летнего футболиста в список интересных им игроков. «Валенсия» готова продать хавбека за 20 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо. 

Отмечается, что зимой испанский клуб отказался продавать Мусу – в том числе было отклонено устное предложение от «Челси». 

В прошедшем сезоне Ла Лиги Юнус провел 33 матча и отличился 2 ассистами. Подробную статистику игрока сборной США можно найти здесь

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4 комментария

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Блуждающий странник
Муса прессингуй... Камада похоже аут. Слотов нет для игроков не из ЕС, а с переходом Пулишича наверняка. Так что они реально и Камаду упустят ))
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Egor Aleksandrovich
"Муса, камон, Муса"
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Рузанна Гасоян
Зачем столько пустых новостей ? Ну 99.9 процентов такие трансферы не состоятся
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Орхан Фарманов
Ответ Блуждающий странник
Муса прессингуй... Камада похоже аут. Слотов нет для игроков не из ЕС, а с переходом Пулишича наверняка. Так что они реально и Камаду упустят ))
У американца двойное гражданство
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