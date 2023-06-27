«Милану» интересен хавбек сборной США Муса. «Валенсия» готова продать его за 20 млн евро
Полузащитник Юнус Муса может перейти в «Милан».
«Россонери» включили 20-летнего футболиста в список интересных им игроков. «Валенсия» готова продать хавбека за 20 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо.
Отмечается, что зимой испанский клуб отказался продавать Мусу – в том числе было отклонено устное предложение от «Челси».
В прошедшем сезоне Ла Лиги Юнус провел 33 матча и отличился 2 ассистами. Подробную статистику игрока сборной США можно найти здесь.
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