«Милану» интересен хавбек сборной США Муса. «Валенсия» готова продать его за 20 млн евро

Полузащитник Юнус Муса может перейти в «Милан».

«Россонери» включили 20-летнего футболиста в список интересных им игроков. « » готова продать хавбека за 20 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо.

Отмечается, что зимой испанский клуб отказался продавать – в том числе было отклонено устное предложение от «Челси».

В прошедшем сезоне Ла Лиги Юнус провел 33 матча и отличился 2 ассистами. Подробную статистику игрока сборной США можно найти здесь.