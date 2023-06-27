Кириченко о Евро-2008: «Россия была способна и на большее. Жаль, попали под испанцев»
Дмитрий Кириченко считает, что сборная России могла лучше выступить на Евро-2008.
– Я не был на чемпионате Европы, но самое главное вспоминание из 2008 года – это игра сборной России и бронзовые медали Евро. Как мне кажется, тогда команда была способна и на большее. Но, к сожалению, попали под испанцев. От этого чемпионата остались самые яркие впечатления.
– Бронза 2008 года – самое яркое впечатление в российском футболе за последнее время?
– Нужно отметить еще домашний чемпионат мира. И отметил бы отрезок с 1986 по 1990 год, когда я был маленьким. Тогда была сумасшедшая сборная! С тех времен еще остались яркие воспоминания, – сказал экс-форвард ЦСКА.
Больше могли бы получить, если бы была сетка удачнее, как-то на турков попали, а потом в финал... Но и без того шикарно ведь. Целая бронзовая медаль, которая ещё и заработана без отскоков.