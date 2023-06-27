Кириченко о Евро-2008: «Россия была способна и на большее. Жаль, попали под испанцев»

Теги Дмитрий Кириченко Сборная Испании по футболу Сборная России по футболу Евро-2008 Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Кириченко считает, что сборная России могла лучше выступить на Евро-2008.

– Я не был на чемпионате Европы, но самое главное вспоминание из 2008 года – это игра сборной России и бронзовые медали Евро. Как мне кажется, тогда команда была способна и на большее. Но, к сожалению, попали под испанцев. От этого чемпионата остались самые яркие впечатления.

– Бронза 2008 года – самое яркое впечатление в российском футболе за последнее время?

– Нужно отметить еще домашний чемпионат мира. И отметил бы отрезок с 1986 по 1990 год, когда я был маленьким. Тогда была сумасшедшая сборная! С тех времен еще остались яркие воспоминания, – сказал экс-форвард ЦСКА.

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1 комментарий

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Фарид Харисов
Россия 3-4 сборная по мощности игры на том турнире и заняла 3-4 место соответственно. Перед турниром ожидали меньшего.

Больше могли бы получить, если бы была сетка удачнее, как-то на турков попали, а потом в финал... Но и без того шикарно ведь. Целая бронзовая медаль, которая ещё и заработана без отскоков.
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