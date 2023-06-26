Кроос о сборной Германии: «Очень сложно сохранять оптимизм. Команде не хватает уверенности и игроков, способных тащить ее на себе»

Теги Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Футбол

Тони Кроос объяснил проблемы сборной Германии, не побеждающей 4 матча.

«Я не думаю, что команда находится хоть в каком-то подобии формы. Но также я не думаю, что она не старается.

Часто говорят о менталитете и так далее. Думаю, главным образом команде не хватает уверенности. А еще там почти нет футболистов, способных немного протащить команду на себе.

Очень, очень сложно сохранять оптимизм», – сказал полузащитник «Реала».

«Нет, меня в эту историю не втянут», – смеясь добавил Кроос.

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8 комментариев

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ЧеБурашка
Вот именно, это как сравнивать Баллака и Хаверца - разный уровень. Флик должен забыть доминирующий баварский футбол, эти игроки не могут так играть
+4
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+4
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dr. cage
На моей памяти в сборной Германии всегда было пару батек.

На ЧМ в Японии Кан и Шнайдер. На домашнем ЧМ Новотны, Фрингс и Баллак.
В 2010-м Швайни и Клозе.
В 2014-м Лам и Швайни.
В 18-м Кроос и Мюллер, Нойер..

Не то чтобы наличие батек в команде означает верный успех.
Но это лучше, чем целая команда слабохарактерных Мусиал и Хаверцов с Сане.

Киммих ещё не готов к такому грузу.. А условному Рюдигеру не хватает легендарности для этого.
+3
0
+3
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Jens Provgaard
Ну так зачем Кроос карьеру то в сборной так рано закончил, вот и тащил бы её сейчас. А то пока Мюллер условный в свои годы старается и пытается помочь команде, Кросс сидит и с дивана критикует . Хотя с ним в составе тоже были провалы на ЧМ и на Евро

Без негатива к Тони, очень уважаю ,но не совсем понимаю чем таких интервью.
+5
-4
+1
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QWertY
Ответ Кино Музыка
Нет единства. И с каждым годом с этим все хуже.
Почему нет? На ЧМ немцы показали единый дух нытья
+1
0
+1
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Кино Музыка
Нет единства. И с каждым годом с этим все хуже.
0
0
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Спартак Уокер
Сборная Германии деградирует
0
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Alex Torres
Ответ QWertY
Почему нет? На ЧМ немцы показали единый дух нытья
Ерундой занимались какой то.Вся эта тупая акция перед матчами .Нужно о футболе думать , а не о политике
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