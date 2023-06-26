Кроос о сборной Германии: «Очень сложно сохранять оптимизм. Команде не хватает уверенности и игроков, способных тащить ее на себе»
Тони Кроос объяснил проблемы сборной Германии, не побеждающей 4 матча.
«Я не думаю, что команда находится хоть в каком-то подобии формы. Но также я не думаю, что она не старается.
Часто говорят о менталитете и так далее. Думаю, главным образом команде не хватает уверенности. А еще там почти нет футболистов, способных немного протащить команду на себе.
Очень, очень сложно сохранять оптимизм», – сказал полузащитник «Реала».
«Нет, меня в эту историю не втянут», – смеясь добавил Кроос.
На ЧМ в Японии Кан и Шнайдер. На домашнем ЧМ Новотны, Фрингс и Баллак.
В 2010-м Швайни и Клозе.
В 2014-м Лам и Швайни.
В 18-м Кроос и Мюллер, Нойер..
Не то чтобы наличие батек в команде означает верный успех.
Но это лучше, чем целая команда слабохарактерных Мусиал и Хаверцов с Сане.
Киммих ещё не готов к такому грузу.. А условному Рюдигеру не хватает легендарности для этого.
Без негатива к Тони, очень уважаю ,но не совсем понимаю чем таких интервью.