Кроос о сборной Германии: «Очень сложно сохранять оптимизм. Команде не хватает уверенности и игроков, способных тащить ее на себе»

Тони Кроос объяснил проблемы сборной Германии, не побеждающей 4 матча.

«Я не думаю, что команда находится хоть в каком-то подобии формы. Но также я не думаю, что она не старается.

Часто говорят о менталитете и так далее. Думаю, главным образом команде не хватает уверенности. А еще там почти нет футболистов, способных немного протащить команду на себе.

Очень, очень сложно сохранять оптимизм», – сказал полузащитник « ».

«Нет, меня в эту историю не втянут», – смеясь добавил .