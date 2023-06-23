Кроос про амбиции: «У меня то же желание, что 15 лет назад – выигрывать матчи и трофеи. Я не из тех, кто поедет куда-то занимать 7-е или 8-е место»

Тони Кроос высказался о своих амбициях после продления контракта с «Реалом».

Немецкий полузащитник продлил соглашение с клубом на один сезон.

«Наблюдая за решающими матчами в последние несколько месяцев, могу сказать, что все еще хочу участвовать в этом. Я бы хотел продолжить играть в таких матчах. Посмотрим, получится ли.

Но у меня по-прежнему есть то же желание, что и 15 лет назад – выигрывать такие игры и трофеи. Я не устал.

Меня до сих пор раздражает, когда мы проигрываем. Это тоже важно – иметь такое чувство. Я все еще наслаждаюсь футболом. Это то, что мне нравится.

Я также все еще наслаждаюсь давлением. То же самое происходит и с ожиданиями.

Я не из тех людей, которые могут отправиться куда-то, играть и ничего не выигрывать, занимая 7-е или 8-е место», – сказал полузащитник Тони Кроос.