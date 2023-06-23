Кроос про амбиции: «У меня то же желание, что 15 лет назад – выигрывать матчи и трофеи. Я не из тех, кто поедет куда-то занимать 7-е или 8-е место»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Футбол

Тони Кроос высказался о своих амбициях после продления контракта с «Реалом».

Немецкий полузащитник продлил соглашение с клубом на один сезон.

«Наблюдая за решающими матчами в последние несколько месяцев, могу сказать, что все еще хочу участвовать в этом. Я бы хотел продолжить играть в таких матчах. Посмотрим, получится ли.

Но у меня по-прежнему есть то же желание, что и 15 лет назад – выигрывать такие игры и трофеи. Я не устал.

Меня до сих пор раздражает, когда мы проигрываем. Это тоже важно – иметь такое чувство. Я все еще наслаждаюсь футболом. Это то, что мне нравится.

Я также все еще наслаждаюсь давлением. То же самое происходит и с ожиданиями. 

Я не из тех людей, которые могут отправиться куда-то, играть и ничего не выигрывать, занимая 7-е или 8-е место», – сказал полузащитник Тони Кроос.

8 комментариев

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Los Galácticos
Тони Кр∞сс один из самых успешных футболистов в истории немецкого футбола. Легенда!
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Айхальский
профессионал высшего класса, из него получится отличный тренер в будущем
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Kaka_GOAT
Ответ Los Galácticos
Тони Кр∞сс один из самых успешных футболистов в истории немецкого футбола. Легенда!
В истории всего футбола
Не у кого нет кубок ЧМ (настоящий, не игрушечный сделанный из арабского золота) + 5ЛЧ
+1
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