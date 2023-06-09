«Ньюкасл» получит 75 млн фунтов на трансферы после выхода в ЛЧ. Мэддисон из «Лестера» – приоритет

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Стал известен трансферный бюджет «Ньюкасла» в летнее трансферное окно.

Команда тренера Эдди Хау заняла четвертое место в АПЛ в нынешнем сезоне и квалифицировалась в групповой этап Лиги чемпионов.

Руководство клуба выделит 75 миллионов фунтов на трансферы.

Одной из приоритетных трансферных задач является полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон.

Бюджет «Ньюкалса» на трансферы может быть увеличен до 100 миллионов фунтов, но для этого клубу нужно продавать футболистов.

Помимо Мэддисона, команда проявляет интерес к Скотту Мактоминею («Манчестер Юнайтед»), Мойсесу Кайседо («Брайтон») и Конору Галлахеру («Челси»).

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

20 комментариев

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Nikhad
Прошлым летом писали бюджет 50 млн, в конце окна только на Исака потратили 63млн
Daily Mail...
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TravenS
Ответ Александр Гурский
Будет ли новость про новый фильм Дзюбы?
Тебя интересуют мужские прелести при посещении этого ресурса? Вынужден тебя огорчить, контент, столь необходимый тебе, выкладывается в другом месте
+7
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Дмитрий Уткин
Ответ Ман Сити
Ливер снова 300 лямов потратит не играя в ЛЧ. А потом будут ныть что мол шейхи. У Шейхов в отличии от бестолковых американских владельцев все ок как раз.
Ага, каждый год по 300 тратит Ливерпуль, ага) Сказал фан нефтяного мешка со 100+ расследованиями по "липовым" контрактным денюжкам. Рассказывай дальше)
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Ман Сити
Ливер снова 300 лямов потратит не играя в ЛЧ. А потом будут ныть что мол шейхи. У Шейхов в отличии от бестолковых американских владельцев все ок как раз.
+18
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sergen
Всего 75? Шейхи прям в ежовых рукавицах ньюкасл держат)
Лутон поди больше потратит)
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Tigo_Volchara93
Кстати Ньюкасл по-моему в этом году заслуживает больше внимания, чем получил. Команда вышла в ЛЧ, особо не транжиря как это любят делать клубы которые купили шейхи. Похоже на грамотное руководство + заслуга спорт отдела.
Удачи клубу, за таких хочется болеть
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Роберт Валанцаска
Ответ Ман Сити
Ливер снова 300 лямов потратит не играя в ЛЧ. А потом будут ныть что мол шейхи. У Шейхов в отличии от бестолковых американских владельцев все ок как раз.
А причем тут Ливер?
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Фарид Харисов
Если не получится, то следующая главная цель — Хованский из Блекбэрна.
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Roman
Ответ DolJun
мэддисон круто усилит касл. надеюсь если удастся маунта сплавить за 70, то синие тоже за него поборются.
О, уже Маунта сплавить)
Ты же в прошлом сезоне молился на него, на жемчужину челсийской академии, пророчил ему карьеру на уровне Лэмпарда, а теперь так просто пишешь "сплавить" 😏
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Спартак Уокер
Мэдиссон наверное как раз и стоит эти 70 миллионов
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Dm Kznts
саудиты и 750 млн могут выделить и глазом не моргнут
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ss_podonok
Ответ Фарид Харисов
Если не получится, то следующая главная цель — Хованский из Блекбэрна.
ахахахах🤣🤣🤣👍🏻👍🏻
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