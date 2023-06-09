«Ньюкасл» получит 75 млн фунтов на трансферы после выхода в ЛЧ. Мэддисон из «Лестера» – приоритет

Стал известен трансферный бюджет «Ньюкасла» в летнее трансферное окно.

Команда тренера Эдди Хау заняла четвертое место в в нынешнем сезоне и квалифицировалась в групповой этап Лиги чемпионов.

Руководство клуба выделит 75 миллионов фунтов на трансферы.

Одной из приоритетных трансферных задач является полузащитник «Лестера» .

Бюджет «Ньюкалса» на трансферы может быть увеличен до 100 миллионов фунтов, но для этого клубу нужно продавать футболистов.

Помимо Мэддисона, команда проявляет интерес к («Манчестер Юнайтед»), («Брайтон») и («Челси»).

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