«Ньюкасл» получит 75 млн фунтов на трансферы после выхода в ЛЧ. Мэддисон из «Лестера» – приоритет
Стал известен трансферный бюджет «Ньюкасла» в летнее трансферное окно.
Команда тренера Эдди Хау заняла четвертое место в АПЛ в нынешнем сезоне и квалифицировалась в групповой этап Лиги чемпионов.
Руководство клуба выделит 75 миллионов фунтов на трансферы.
Одной из приоритетных трансферных задач является полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон.
Бюджет «Ньюкалса» на трансферы может быть увеличен до 100 миллионов фунтов, но для этого клубу нужно продавать футболистов.
Помимо Мэддисона, команда проявляет интерес к Скотту Мактоминею («Манчестер Юнайтед»), Мойсесу Кайседо («Брайтон») и Конору Галлахеру («Челси»).
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Daily Mail...
Лутон поди больше потратит)
Удачи клубу, за таких хочется болеть
Ты же в прошлом сезоне молился на него, на жемчужину челсийской академии, пророчил ему карьеру на уровне Лэмпарда, а теперь так просто пишешь "сплавить" 😏