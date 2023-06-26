Рауль останется главным тренером «Кастильи», несмотря на невыход в Сегунду. Руководство «Реала» полностью доверяет испанцу

Теги Реал Мадрид Рауль Ла Лига Флорентино Перес Д2 Испания Д3 Испания Реал Мадрид Кастилья Эльденсе Футбол

Рауль останется главным тренером «Кастильи» в следующем сезоне.

В воскресенье «Реал Мадрид Кастилья» под руководством Рауля сыграл вничью с «Эльденсе» (3:3), уступив таким образом право на выход в Сегунду на следующий сезон.

По информации Marca, руководство «Реала» по-прежнему полностью доверяет Раулю. Президент «Реала» Флорентино Перес считает испанца лучшим из возможных кандидатов на пост тренера «Кастильи» и отмечает, в частности, прогресс ряда игроков команды.

Сам Рауль, в свою очередь, счастлив в «Реале» и уже отклонил несколько предложений от других клубов. Испанский специалист уже планирует будущее «Кастильи» и некоторых игроков команды, а также строит планы на предсезонную подготовку.

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5 комментариев

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Билли Херрингтон
Большого смысла просить на выход нет. Кастилья давненько не добиралась так далеко. Другое дело амбиции Рауля, уверен, что и в Испании, и в Германии легко нашел бы работу. В проблемном Шальке, как влитой был бы. Может быть просто ждёт окончания контракта Анчи. В любом случае удачи
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corazón blanco
Зря, надо было Раулю уходить вне зависимости от результата вчерашнего матча, пора уже идти во взрослый футбол, идти на более высокий уровень.
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Спартак Уокер
Раулю лучше идти в Германию там для него найдут клуб
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Булат Кошкимбаев
Так и смысла дублю Реала быть в сегунду нет.
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