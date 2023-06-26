Рауль останется главным тренером «Кастильи», несмотря на невыход в Сегунду. Руководство «Реала» полностью доверяет испанцу
Рауль останется главным тренером «Кастильи» в следующем сезоне.
В воскресенье «Реал Мадрид Кастилья» под руководством Рауля сыграл вничью с «Эльденсе» (3:3), уступив таким образом право на выход в Сегунду на следующий сезон.
По информации Marca, руководство «Реала» по-прежнему полностью доверяет Раулю. Президент «Реала» Флорентино Перес считает испанца лучшим из возможных кандидатов на пост тренера «Кастильи» и отмечает, в частности, прогресс ряда игроков команды.
Сам Рауль, в свою очередь, счастлив в «Реале» и уже отклонил несколько предложений от других клубов. Испанский специалист уже планирует будущее «Кастильи» и некоторых игроков команды, а также строит планы на предсезонную подготовку.
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