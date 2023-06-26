Рауль останется главным тренером «Кастильи», несмотря на невыход в Сегунду. Руководство «Реала» полностью доверяет испанцу

Рауль останется главным тренером «Кастильи» в следующем сезоне.

В воскресенье «Реал Мадрид Кастилья» под руководством Рауля сыграл вничью с « » (3:3), уступив таким образом право на выход в на следующий сезон.

По информации Marca, руководство «Реала» по-прежнему полностью доверяет Раулю. Президент «Реала» считает испанца лучшим из возможных кандидатов на пост тренера «Кастильи» и отмечает, в частности, прогресс ряда игроков команды.

Сам Рауль, в свою очередь, счастлив в «Реале» и уже отклонил несколько предложений от других клубов. Испанский специалист уже планирует будущее « » и некоторых игроков команды, а также строит планы на предсезонную подготовку.