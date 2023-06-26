Пресс-конференцию Рауля после невыхода «Кастильи» в Сегунду отменили из соображений безопасности – фанаты «Эльденсе» прорвались на поле

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Пресс-конференцию Рауля после невыхода «Кастильи» в Сегунду отменили.

В первой игре команда Рауля сыграла с «Эльденсе» со счетом 1:1. Во втором матче «Кастилья» вела 2:0, но завершила основное время игры вничью. Она вновь вышла вперед на 108-й минуте, но позволила сопернику сравнять на 114-й. Итоговый счет – 3:3.

Из-за того, что «Эльденсе» завершил чемпионат на более высоком месте, чем «Кастилья», он получил право подняться в Сегунду, несмотря на две ничьих в финале плей-офф.

Как пишет As, пресс-конференция Рауля была отменена из соображений безопасности. После финального свистка на поле прорвались фанаты «Эльденсе», который вышел в Сегунду впервые за 59 лет.

По совету службы безопасности «Эльденсе» пресс-конференция Рауля была отменена.

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1 комментарий

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Спартак Уокер
А футболистом был хорошим
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