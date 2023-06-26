Федотов об отношении к Абаскалю: «Мы же не враги. Когда эмоции остыли, нужно уважать друг друга»
Владимир Федотов рассказал, как относится к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.
– Как относитесь к Абаскалю теперь?
– Я в принципе уважительно отношусь к людям своей профессии. Мы же не враги, а тренеры – просто каждый защищает свою команду. Мы соперники на время матча, но после игры никаких противоречий быть не должно. Когда эмоции от игры остыли, мы должны уважать друг друга, и иного не дано. Думаю, что в этом плане никто не бросит камень в мой огород.
– Выпили бы с ним по бокалу испанского вина, пообщались бы о профессии?
– Если бы Гильермо этого захотел, то с моей стороны никаких возражений не было, – сказал главный тренер ЦСКА.
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