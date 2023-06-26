Федотов об отношении к Абаскалю: «Мы же не враги. Когда эмоции остыли, нужно уважать друг друга»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Федотов рассказал, как относится к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

– Как относитесь к Абаскалю теперь?

– Я в принципе уважительно отношусь к людям своей профессии. Мы же не враги, а тренеры – просто каждый защищает свою команду. Мы соперники на время матча, но после игры никаких противоречий быть не должно. Когда эмоции от игры остыли, мы должны уважать друг друга, и иного не дано. Думаю, что в этом плане никто не бросит камень в мой огород.

– Выпили бы с ним по бокалу испанского вина, пообщались бы о профессии?

– Если бы Гильермо этого захотел, то с моей стороны никаких возражений не было, – сказал главный тренер ЦСКА.

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17 комментариев

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Фарид Харисов
Да нам то не гони, вас Лукашенко помирил.
+40
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Severfan
Ответ Фарид Харисов
Да нам то не гони, вас Лукашенко помирил.
проецируя на футбол, помирил их Гончаренко)
+28
-1
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Спартак Уокер
Все правильно главное вовремя успокоиться
+11
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Мосгорсуд
Ответ Valentin Kompaneytsev
Такое поведение неприемлемо для для здравомыслящего человека. Лучше всегда контролировать свои эмоции - владеть собой.
Именно.....прыгать и скакать, не дело для нормального человека
+7
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Mihail0910
Так же и Пригожин подумал)
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riverman1980
"Что-то там прыгало" это просто гениальное описание Абаскаля. Он таким и останется в памяти российских болельщиков. Прочитаешь спустя 10 лет фамилию Абаскаль и первое что придет в голову это что то такое нелепое скачет и машет руками на бровке )
+4
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Ковид 07.10.52
Ответ Спартак Уокер
Все правильно главное вовремя успокоиться
Это типа бить слабого и извиниться, когда убил...
+1
0
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Мартинелли
Ответ Мосгорсуд
Комментарий удален модератором
Пусть федот сначала прощение попросит за оскорбления и матерные ругательства
+6
-5
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Valentin Kompaneytsev
Такое поведение неприемлемо для для здравомыслящего человека. Лучше всегда контролировать свои эмоции - владеть собой.
+4
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Роланд
Кто поедет тренировать БАТЭ?..)
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Мосгорсуд
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Сергей Жарковский
Ох, добрый ты боярин!
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Все будет хорошо
Какой же он мерзкий и лицемерный.
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Мосгорсуд
Именно.....прыгать и скакать, не дело для нормального человека
А вы, что белый и пушистый?
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RW_4ever
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Ответ Мосгорсуд
Именно.....прыгать и скакать, не дело для нормального человека
Ну а для такого нормального как ты ползать раком самое то
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ЗЕНИТ65
Ответ riverman1980
"Что-то там прыгало" это просто гениальное описание Абаскаля. Он таким и останется в памяти российских болельщиков. Прочитаешь спустя 10 лет фамилию Абаскаль и первое что придет в голову это что то такое нелепое скачет и машет руками на бровке )
Тедеска такая же была.
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