Писарский о спаде: «Голова была забита другими вещами, а не футболом. Каждый день думаешь о свадьбе, смене фамилии, как все успеть»

Владимир Писарский объяснил спад в своей игре во второй части сезона.

«Поменял не только фамилию, но еще и отчество. Васильевич! (улыбается)

Я много говорил не прессе, а родственникам, что вторая часть сезона получилась очень скомканная. И девушке своей говорил, что попал в такую ситуацию, где много забот и голова забита другими вещами, а не футболом. Мне кажется, что все это повлияло на мою игру и результативность.

Не было такого, что на игру выходишь с пустой головой – как и должно быть. Каждый день думаешь о свадьбе, смене фамилии, отпуск маленький – как все успеть… Я надеюсь, что сейчас, когда уже все свои дела сделал, буду с пустой головой. И все получится в новом сезоне даже лучше, чем в прошлом», – сказал нападающий « ».

До перехода в самарский клуб Писарский забил 14 голов в 15 матчах Мир за «Оренбург». У него нет голов за «Крылья» в 11 играх.

Полную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.

Писарский о спаде после смены фамилии: «Как она может влиять? Это глупые люди шутят»

Писарский забивает поразительно меньше Сычевого. Почему?!