Писарский о спаде: «Голова была забита другими вещами, а не футболом. Каждый день думаешь о свадьбе, смене фамилии, как все успеть»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Чемпионат.com Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимир Писарский объяснил спад в своей игре во второй части сезона.

«Поменял не только фамилию, но еще и отчество. Васильевич! (улыбается)

Я много говорил не прессе, а родственникам, что вторая часть сезона получилась очень скомканная. И девушке своей говорил, что попал в такую ситуацию, где много забот и голова забита другими вещами, а не футболом. Мне кажется, что все это повлияло на мою игру и результативность.

Не было такого, что на игру выходишь с пустой головой – как и должно быть. Каждый день думаешь о свадьбе, смене фамилии, отпуск маленький – как все успеть… Я надеюсь, что сейчас, когда уже все свои дела сделал, буду с пустой головой. И все получится в новом сезоне даже лучше, чем в прошлом», – сказал нападающий «Крыльев Советов».

До перехода в самарский клуб Писарский забил 14 голов в 15 матчах Мир РПЛ за «Оренбург». У него нет голов за «Крылья» в 11 играх.

Полную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.

Писарский о спаде после смены фамилии: «Как она может влиять? Это глупые люди шутят»

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28 комментариев

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Veni-Vidi-Vici
То есть всё-таки смена фамилии повлияла на его игру.
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Артем Гладских
Проффесионал наш.
+25
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+24
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Tiffony999rus77
Мда уж,профики пошли
+23
-3
+20
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Антон Фалафель
Оказался недалеким челиком
+14
-1
+13
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Nicitos
Столько дел ужас. Как он успевал играть то еще. Ну и клоун
+13
-2
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Мосгорсуд
Вот и всё что нужно знать о паспартистах) глова забита другими вещами.......это твоя работа, парень, и ты получаешь бешенные по российским меркам деньги.....иди тогда сталь вари, или хлеб убирай))
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Олег Сагайдачный
Пишут про бразильцев. Мол нашим мест мало. У того же Малкома свадьба +рождение ребёнка, а он "сукин сын" играет лучше всех. Просто он ПРОФФЕСИОНАЛ в отличии от таких как Сычевой.
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IlyaGrain
Пустую голову по интервью вроде все заметили)
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АРХАТ
Смени фамилию на Крымский и пойдёт)
+5
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TaR
«Отпуск маленький, как все успеть»))))
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Назар Игорь
Всë можно поправить. Вернись к старой фамилии, оформи развод, и Золотой Мяч твой.
+4
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Novak
Вот это серьёзные проблемы у человека)
Особенно смешно про маленький отпуск с учётом того, что последние матчи были в двадцатых числах ноября - и отпуск чуть ли не до середины января после этого.
+3
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Геннадий Тёкин
Ответ Veni-Vidi-Vici
То есть всё-таки смена фамилии повлияла на его игру.
Просто человек сильно уставал после смены на заводе(деньги то на свадьбу надо было зарабатывать), не до футбола было.
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savik-A.M.
Ответ Veni-Vidi-Vici
То есть всё-таки смена фамилии повлияла на его игру.
И время много заняла )
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20 лет в офсайде
То есть он выходит на поле и в голове сразу мысли: « Мляяя это ж я фамилию поменял, теперь надо и паспорт менять, и профиль на Госуслугах, а еще же все соцсети, после игры сразу надо будет ехать заниматься, может попросить в перерыве замену, пораньше свалить».
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Фут.Боль
Сычевой явно был круче как футболист.
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1футбол1
В голове не бум бум. Малолетка дура дурой(с)
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Назар Игорь
Ответ Олег Сагайдачный
Пишут про бразильцев. Мол нашим мест мало. У того же Малкома свадьба +рождение ребёнка, а он "сукин сын" играет лучше всех. Просто он ПРОФФЕСИОНАЛ в отличии от таких как Сычевой.
Плюс перелëты на несколько десятков тысяч км. ему почему-то не мешают. И в этом основное отличие настоящих профессионалов от большинства российских псевдопрофессионалов.
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Юрий Ухаботов
Когда выходишь на поле забываешь обо всём.
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Spaten
Футбол должен быть на первом месте
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Max9999
Он опять меняет фамилию? На Сычевого откатывается?
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Михаил Сафонов
27 лет уже
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Faust Doc
Открыт новый персонаж!
Гы гы гы
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hiper26
Очередной паспортист..
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мистер бин
А может весь секрет в синтетеке и в везении.
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