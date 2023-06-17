Кьеза хочет 8 млн евро в год, «Юве» готов продать вингера за 40 млн

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы Федерико Кьеза деньги Футбол

«Ювентус» рассматривает возможность продажи Федерико Кьезы за 40 млн евро.

25-летний вингер сборной Италии требует повышения зарплаты с 5 до 8 млн евро в год, но туринцы считают запросы Кьезы завышенными.

К тому же из-за травмы в прошлом году игрок провел за «Ювентус» лишь 5 матчей.

Контракт Кьезы со «старой синьорой» рассчитан до июня 2025 года.

Несколько месяцев назад футболистом интересовалась «Бавария», также за ним следят клубы АПЛ.

В 32 матчах минувшего сезона на счету Кьезы 4 гола и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mojorisin
Надо продавать. Кьеза просит зарплату, соответствующую его статусу звезды. Проблема в том, что она и близко не отражает уровень его игры. Так что пусть идет лесом с такими запросами. От наемников надо избавляться.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavelaznaurov
Хвича играл за миллион и стал лучшим игроком Лиги,Кьеза ничего особенного не показал —-требует 8 миллионов —- интересная арифметика…..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ForzaGandzasar
🤐нет слов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Окупационный НЗ
Я все понимаю, но 8 миллионы за что? Кот в мешке. После травмы вообще потерялся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mega• Battman
за что? за то что играет в Юве?? лучше продать и взять Берарди
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
A A
Семки для такого игрока
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ta-tosha
Топ и игрок, и цена. Но у человека оба колена порваны. Может Юве что то знает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
⚽️Juventini⚽️
Да че совсем ох…. Власович , Кьеза
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlados 86
Кто его купит за 40 млн? Он на 40+ млн играл в последний раз полтора года назад.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий