Кьеза хочет 8 млн евро в год, «Юве» готов продать вингера за 40 млн

« » рассматривает возможность продажи за 40 млн евро.

25-летний вингер сборной Италии требует повышения зарплаты с 5 до 8 млн евро в год, но туринцы считают запросы Кьезы завышенными.

К тому же из-за травмы в прошлом году игрок провел за «Ювентус» лишь 5 матчей.

Контракт Кьезы со «старой синьорой» рассчитан до июня 2025 года.

Несколько месяцев назад футболистом интересовалась «Бавария», также за ним следят клубы АПЛ.

В 32 матчах минувшего сезона на счету Кьезы 4 гола и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.