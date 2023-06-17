Кьеза хочет 8 млн евро в год, «Юве» готов продать вингера за 40 млн
«Ювентус» рассматривает возможность продажи Федерико Кьезы за 40 млн евро.
25-летний вингер сборной Италии требует повышения зарплаты с 5 до 8 млн евро в год, но туринцы считают запросы Кьезы завышенными.
К тому же из-за травмы в прошлом году игрок провел за «Ювентус» лишь 5 матчей.
Контракт Кьезы со «старой синьорой» рассчитан до июня 2025 года.
Несколько месяцев назад футболистом интересовалась «Бавария», также за ним следят клубы АПЛ.
В 32 матчах минувшего сезона на счету Кьезы 4 гола и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
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