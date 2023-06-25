Жота про ЛЕ: «Реал» может стать 3-м в группе ЛЧ и снова оказаться на пути «Ливерпуля», но этого не случится, надеюсь»
Диогу Жота надеется, что «Ливерпуль» не встретится с «Реалом» в сезоне-2023/24.
Мерсисайдцы попали в Лигу Европы, заняв в АПЛ 5-е место.
«Я уже играл в ЛЕ, когда был в «Вулверхэмптоне». Несмотря на то, что фанаты привыкли к Лиге чемпионов, из-за чего ЛЕ будет ощущаться как понижение, это все еще престижный турнир. Мы сделаем все, чтобы его выиграть.
Ну, «Реал» каким-то образом может занять третье место в группе Лиги чемпионов и снова оказаться на нашем пути. При мне «Ливерпуль» постоянно вылетает от «Реала», так что я надеюсь, что его в ЛЕ не будет», – сказал вингер.
Третье место в своей группе займёт "Севилья" — вот чего уже сейчас надо бояться.
Так что, на этом этапе, мерсисайдцам можно не напрягаться.