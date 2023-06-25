Жота про ЛЕ: «Реал» может стать 3-м в группе ЛЧ и снова оказаться на пути «Ливерпуля», но этого не случится, надеюсь»

Теги Ливерпуль Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Диогу Жота Футбол

Диогу Жота надеется, что «Ливерпуль» не встретится с «Реалом» в сезоне-2023/24.

Мерсисайдцы попали в Лигу Европы, заняв в АПЛ 5-е место.

«Я уже играл в ЛЕ, когда был в «Вулверхэмптоне». Несмотря на то, что фанаты привыкли к Лиге чемпионов, из-за чего ЛЕ будет ощущаться как понижение, это все еще престижный турнир. Мы сделаем все, чтобы его выиграть.

Ну, «Реал» каким-то образом может занять третье место в группе Лиги чемпионов и снова оказаться на нашем пути. При мне «Ливерпуль» постоянно вылетает от «Реала», так что я надеюсь, что его в ЛЕ не будет», – сказал вингер.

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18 комментариев

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Кокич
Не о том он думает.
Третье место в своей группе займёт "Севилья" — вот чего уже сейчас надо бояться.
+31
0
+31
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Los Galácticos
Ужас какие снятся кошмары Жоте по ночам :)
+35
-8
+27
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TaR
Можно третье место в ЛЕ занять и в кубок конференций опустится
+24
-4
+20
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corazón blanco
А вообще в ЛЕ нужно бояться совсем другой испанский клуб, который действительно может занять третье место в группе Лиги Чемпионов и вновь одержать победу в турнире.
+6
-1
+5
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angliiskiilion
Ответ TaR
Можно третье место в ЛЕ занять и в кубок конференций опустится
лучше остаться в ЛЕ и дождаться Барселону в плей офф, а там в первом гостевом мачте слить 3-0 и ждать ответного матча на Энфилде
+8
-4
+4
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JealousOne
Ответ человек-муравей человек-физрук
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То ли дело - Эвребе и Айтекин
+2
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corazón blanco
Да, Мадрид для Ливерпуля стал камнем преткновения в последнее время.
+3
-2
+1
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arslankolesov71@gmail.com
Он испанские клубы перепутал по-моему, где реал и где лига Европы
+3
-2
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Зубы Дзюбы
Не припомню когда реал был в лиге Европы в принципе
+1
0
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Cash_flow
Не может, Реал не пропустил ни одного плей-офф ЛЧ в своей истории
+1
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JealousOne
реал единственный клуб в истории, игравший во всех плей оффах лч
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dimamak10
Ответ Los Galácticos
Ужас какие снятся кошмары Жоте по ночам :)
Мечты Салаха озвучил , который реванша ждет
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Пирс Морган
Неуловимые мстители напуганы
+4
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WelcomeBackPURE
Пусть привыкают, ранее и там не играли даже
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человек-муравей человек-физрук
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AminO2
У "Реала", вообще, богатый опыт вылетов в 1/8.
Так что, на этом этапе, мерсисайдцам можно не напрягаться.
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Любезный Коссутий
скорее Барселона
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