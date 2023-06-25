Жота про ЛЕ: «Реал» может стать 3-м в группе ЛЧ и снова оказаться на пути «Ливерпуля», но этого не случится, надеюсь»

Диогу Жота надеется, что «Ливерпуль» не встретится с «Реалом» в сезоне-2023/24.

Мерсисайдцы попали в , заняв в АПЛ 5-е место.

«Я уже играл в ЛЕ, когда был в «Вулверхэмптоне». Несмотря на то, что фанаты привыкли к Лиге чемпионов, из-за чего ЛЕ будет ощущаться как понижение, это все еще престижный турнир. Мы сделаем все, чтобы его выиграть.

Ну, «Реал» каким-то образом может занять третье место в группе Лиги чемпионов и снова оказаться на нашем пути. При мне « » постоянно вылетает от « », так что я надеюсь, что его в ЛЕ не будет», – сказал вингер.