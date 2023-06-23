Эндрю Робертсон: «Ман Сити» был классом выше всей АПЛ – это лучшая команда Европы, справедливый требл. «Ливерпулю» нужно вернуться к своим стандартам»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Эндрю Робертсон Футбол

Эндрю Робертсон назвал «Манчестер Сити» лучшей командой Европы.

Команда тренера Пепа Гвардиолы выиграла три трофея в прошлом сезоне – АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

«Манчестер Сити» был классом выше всей АПЛ в прошедшем сезоне. Мы даже близко не были к ним.

Да, последние четыре, пять сезонов мы были командой, которая давила на них. Мы были теми, кто старался бороться и противостоять им, но в прошлом сезоне они выиграли все.

Они выиграли требл, и это справедливо, потому что «Сити» – лучшая команда в Европе. Они заслужили все аплодисменты, которые получат.

Но нам нельзя оглядываться на другие команды, потому что мы выступили ниже своих стандартов, которые сами же установили для себя.

«Ливерпулю» нужно постараться вернуться к этим стандартам, и если мы это сделаем, верю, что мы снова сможем добиться успеха», – сказал защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон.

16 комментариев

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Black Phoenix
Респект за адекватное мнение и признание Сити в качестве заслуженного европейского доминатора. С выигрышем долгожданной ЛЧ Гвардиола снял с себя все спорные вопросы, и теперь его МанСити, действительно - лучшая футбольная команда Европы.
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Этот Райола хочет денег
Это было очень крутое противостояние, иногда до последнего тура! Но Ливеру нужно усиление, а тренеру отдохнуть, выспаться и переосмыслить прошлый этап, перезапустить и себя, и команду
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#SharkTeam
Удар поддых олдовым. Витян и тот не знает как набросить
+10
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Red Line
Ответ #SharkTeam
Удар поддых олдовым. Витян и тот не знает как набросить
зато ты у нас по наброски чемпион двора)
что забыл тут, маленький?
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Ман Сити
Это предательство Витяна со стороны этого Робертсона
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Бондарев Олег
Ответ Тухель
Ливерпулю нужен перерывчик лет в 10-20. Красные не топ клуб способный бороться с МС на равных. То что сделал Клопп это фантастика и сказка, а дальше клуб опустится на уровень условных Шпор.
Спасибо, Тухель, взаимно!
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