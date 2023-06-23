Эндрю Робертсон: «Ман Сити» был классом выше всей АПЛ – это лучшая команда Европы, справедливый требл. «Ливерпулю» нужно вернуться к своим стандартам»

Эндрю Робертсон назвал «Манчестер Сити» лучшей командой Европы.

Команда тренера Пепа Гвардиолы выиграла три трофея в прошлом сезоне – АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

« » был классом выше всей в прошедшем сезоне. Мы даже близко не были к ним.

Да, последние четыре, пять сезонов мы были командой, которая давила на них. Мы были теми, кто старался бороться и противостоять им, но в прошлом сезоне они выиграли все.

Они выиграли требл, и это справедливо, потому что «Сити» – лучшая команда в Европе. Они заслужили все аплодисменты, которые получат.

Но нам нельзя оглядываться на другие команды, потому что мы выступили ниже своих стандартов, которые сами же установили для себя.

«Ливерпулю» нужно постараться вернуться к этим стандартам, и если мы это сделаем, верю, что мы снова сможем добиться успеха», – сказал защитник « » .