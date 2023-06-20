Лизаразю о Мбаппе в «Реале»: «Отъезд из Франции не помешал Платини и Зидану завоевать сердца французов. Мне важно, чтобы Килиан прогрессировал и был хорош в сборной»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Мишель Платини Зинедин Зидан Биксант Лизаразю Килиан Мбаппе Футбол

Биксант Лизаразю высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

Ранее стало известно, что нападающий «ПСЖ» не продлит контракт с парижским клубом до 2025 года. «Мадрид» хочет подписать игрока бесплатно. 

«Самый очевидный [вариант трансфера], конечно, – это мадридский «Реал». С уходом Карима Бензема испанский клуб будет крайне заинтересован в приглашении Мбаппе для усиления своей атаки и сохранения гиперконкурентоспособного состава.

Оговорка, которую я могу сделать, заключается в том, что Мбаппе и Винисиус предпочитают одну и ту же позицию слева в атаке, и я не вижу, чтобы француз на данный момент обосновался на позиции «девятки» в «Реале». Но это единственный недостаток, и другие варианты – скажем, крупные английские клубы – как мне кажется, не дадут ему столько долгосрочных гарантий. Кроме «Сити», может быть, но у «Сити» уже есть Холанд.

Будь то в «Реале» или где-либо еще, для меня важнее всего то, чтобы он продолжал прогрессировать и был так же хорош в составе сборной. Отъезд из Франции не помешал Мишелю Платини и Зинедину Зидану завоевать сердца французов. Так что, если «ПСЖ» не может предложить ему исполнение этой законной мечты о победе в Лиге чемпионов, тем хуже для них», – написал бывший защитник сборной Франции в своей колонке.

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14 комментариев

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Mr. Galacticos
правильно сказал - нечего тухнуть в денежном мешке!
+9
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takehiko
Ответ Алекс Самойлов
ну в реале такой сезон примерно будет
Не думаю, что переход в Реал станет причиной слива Олимпиады, Евро и кубка Франции.
+4
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Ena Therapy
Платини и Зизу в первую очередь были большими личностями . А этот так , что скажет мама ,папа, комиссар Жабер , так у него и будет мнение меняться. Сам не может принять решение. Даже сравнивать его не стоит с этими двумя
+1
0
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Jerry Lee
Мне кажется кроме того, что с него вся семья выкачивает бабло, он боится там не стать богом. И по команде там товарищи суровые, а примадонне нужны почитатели, которые со слюнями за ним бегать будут.
+2
-2
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Ильнур Хасанов
Ну Зидан и Платини это глыбы. Оба тащили сборные. А мбапе, да близко нет.
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Алекс Самойлов
Ответ takehiko
Не думаю, что переход в Реал станет причиной слива Олимпиады, Евро и кубка Франции.
Станет причиной первого бестрофеного сезона
+1
-1
0
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