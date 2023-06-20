Лизаразю о Мбаппе в «Реале»: «Отъезд из Франции не помешал Платини и Зидану завоевать сердца французов. Мне важно, чтобы Килиан прогрессировал и был хорош в сборной»

Биксант Лизаразю высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

Ранее стало известно, что нападающий «ПСЖ» не продлит контракт с парижским клубом до 2025 года. « » хочет подписать игрока бесплатно.

«Самый очевидный [вариант трансфера], конечно, – это мадридский «Реал». С уходом Карима Бензема испанский клуб будет крайне заинтересован в приглашении для усиления своей атаки и сохранения гиперконкурентоспособного состава.

Оговорка, которую я могу сделать, заключается в том, что Мбаппе и Винисиус предпочитают одну и ту же позицию слева в атаке, и я не вижу, чтобы француз на данный момент обосновался на позиции «девятки» в «Реале». Но это единственный недостаток, и другие варианты – скажем, крупные английские клубы – как мне кажется, не дадут ему столько долгосрочных гарантий. Кроме «Сити», может быть, но у «Сити» уже есть Холанд.

Будь то в «Реале» или где-либо еще, для меня важнее всего то, чтобы он продолжал прогрессировать и был так же хорош в составе сборной. Отъезд из Франции не помешал Мишелю Платини и завоевать сердца французов. Так что, если « » не может предложить ему исполнение этой законной мечты о победе в чемпионов, тем хуже для них», – написал бывший защитник сборной Франции в своей колонке.