Зидан стал спонсором благотворительной организации, строящей хоспис для больных раком детей. Он заплакал, произнося речь: «Потеря ребенка – самое ужасное, что может случиться»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Зинедин Зидан Благотворительность Футбол

Зинедин Зидан не сдержал слез, выступая на благотворительном мероприятии.

Бывший футболист сборной Франции и экс-тренер «Реала» посетил Истр, где планируется строительство хосписа для детей, больных раком. Проект учредила благотворительная организация Le Point Rose, занимающаяся поддержкой родителей, столкнувшихся со смертью детей. Зидан стал спонсором организации.

Проект нацелен на то, чтобы родители смогли провести с детьми «последние счастливые дни» и морально восстановиться после утраты. 

Зидан заплакал, произнося речь: «Я горжусь тем, что могу быть спонсором вашего проекта. Господин мэр, вы можете гордиться тем, что обещаете нечто исключительное для всех этих семей. 

Потеря ребенка – это самое ужасное, что может случиться, мы все с этим согласны. Мои родители это пережили, и я знаю, как это тяжело», – сказал экс-футболист.

Брат Зидана Фарид скончался в 2019 году после продолжительной болезни. Ему было 44 года. 

Начало строительства хосписа запланировано на конец 2023 года, завершение работ – на 2025-й. 

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21 комментарий

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trav
Настоящий Человек
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corazón blanco
Вот за такую помощь - респект! Человек с большой буквы.
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Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Спасибо большое, Зизу!
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Zidan GOAT
Величайшая личность в истории футбола!
+14
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NOOhr
Величие Зизу на фоне новости о седьмом иске Газизова к Спартаку невозможно переоценить!
+12
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Егор Добрый
Великий футболист,тренер и Человек!👍
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инок
Спасибо Зидану за такую благотворительность.
+4
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JENNINGS
Уважение, Зинедин!💪
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-3
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Mike From Moscow
Ответ papadok
Минусуем дальше. Представим гипотетический случай - есть у нас операбельный рак, единичка, а денег нет, но есть плачущий Зенедин и утешенные родители, кому помогли утешиться (такое вообще бывает?) А для живых денег уже не осталось. ОК?
для неумеющих читать - центр строится на частные деньги благотворительной организации.
детей не жалко? бывает. но не надо обосновывать это заботой о ком-то ещё
+2
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Vatikan
Задан хорош и как игрок и как тренер и как человек.
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Владимир Владимирович
И футболистом был скромнягой, да и как тренер не капризный , любят его подопечные. Единственный минус, это тот случай когда он психанул в моменте с Матерацци, почему минус, потому что подвёл команду, в серии пенальти его удара не хватило
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bevooch
Ответ Мыкола
Вот бы он такую речь про детей толкнул пиндосам в ООН за то, что они сотворили на Украине и сколько детей поплатились жизнями за их игры
Надеюсь, за тот бред, который ты пишешь, тебе хотя бы по 15 рублей платят. Иначе совсем грустно становится.
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KRIPTOZOO
Человечище!
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Margor
За исключением детей Донбасса, добавил Зидан
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Вова Пупкин
Благородный жест! Уважение!
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R
Люди(читатели), это наглядный пример, когда благотворительность можно и даже надо популяризировать. Привлекает внимание больших людей, побуждая жить ровно и делать добро.
Всем мира!
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Сраный Умник
Зидан - глыба.
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Nikita Shipilov
Зидан отрастил бороду 🤯🤯🤯
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