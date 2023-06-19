Зинедин Зидан не сдержал слез, выступая на благотворительном мероприятии.

Бывший футболист сборной Франции и экс-тренер « » посетил Истр, где планируется строительство хосписа для детей, больных раком. Проект учредила благотворительная организация Le Point Rose, занимающаяся поддержкой родителей, столкнувшихся со смертью детей. Зидан стал спонсором организации.

Проект нацелен на то, чтобы родители смогли провести с детьми «последние счастливые дни» и морально восстановиться после утраты.

Зидан заплакал, произнося речь: «Я горжусь тем, что могу быть спонсором вашего проекта. Господин мэр, вы можете гордиться тем, что обещаете нечто исключительное для всех этих семей.

Потеря ребенка – это самое ужасное, что может случиться, мы все с этим согласны. Мои родители это пережили, и я знаю, как это тяжело», – сказал экс-футболист.

Брат Зидана Фарид скончался в 2019 году после продолжительной болезни. Ему было 44 года.

Начало строительства хосписа запланировано на конец 2023 года, завершение работ – на 2025-й.

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