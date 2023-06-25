«Челси» подпишет контракт с Джексоном до 2031 года. Форвард «Вильярреала» прошел медосмотр
«Челси» и Николас Джексон подпишут контракт до 2031 года.
Первая часть медосмотра прошла вчера, вторая – сегодня.
«Челси» заплатил 37 млн «Вильярреалу» – на 2 млн больше суммы отступных, но в удобную рассрочку.
В прошлом сезоне Джексон забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в 38 матчах за «Вильярреал» во всех турнирах. В ноябре он дебютировал за сборную Сенегала.
Статистику 21-летнего нападающего можно найти здесь.
меня просто твоё нытьё позабавило как и стрелки в сторону арса :)
У него и зарплата большая была, лучше арабам слить.
Хаверц сам захотел уйти - пусть уходит. На его место пришел Нкунку, хороший размен.