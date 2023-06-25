«Челси» подпишет контракт с Джексоном до 2031 года. Форвард «Вильярреала» прошел медосмотр

Теги Челси премьер-лига Англия Вильярреал Ла Лига возможные трансферы Николас Джексон Футбол

«Челси» и Николас Джексон подпишут контракт до 2031 года.

Первая часть медосмотра прошла вчера, вторая – сегодня.

«Челси» заплатил 37 млн «Вильярреалу» – на 2 млн больше суммы отступных, но в удобную рассрочку.

В прошлом сезоне Джексон забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в 38 матчах за «Вильярреал» во всех турнирах. В ноябре он дебютировал за сборную Сенегала.

Статистику 21-летнего нападающего можно найти здесь.

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42 комментария

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Los Galácticos
Помните Челси с кучей топовых футболистов в составе которые принесли клубу по 2 победы в ЛЕ и ЛЧ? Так вот забудьте.
+58
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Дядя ТУРА
удачи Майклу
+20
-4
+16
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aleksejsencov7@gmail.com
Ответ London.is.blue
Арсенал собирается подписать Тимбера, Райса и Хаверца - все такие вауууу, Арсенал нацелен вновь бороться за титул и прочее бла бла. Челси подписывает Нкунку, Джексона, Гюсто, на подходе Кайседу и вернулся с аренды Колвилл, цз на 50 лямов в 20 лет - все такие мдаааа Челси решил бороться за чемпионшип🤣 Я поставлю Нкунку-Кайседу-Колвилла выше Хаверца-Райса-Тимбера в 100/100 случаев. И по отдельности и вместе. Ору просто с комментаторов. У Челси пока лучшее окно в Англии, как минимум. Избавились от старого балласта, взяли молодых топарей.
вы каждый год топарей берете, а потом как от ненужного баласта избавляетесь.
+11
-3
+8
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Football Forever
Смысл давать контракт на 8 лет игрокам, которые могут не заиграть.
+8
-1
+7
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здравия желаю
Ответ Los Galácticos
Помните Челси с кучей топовых футболистов в составе которые принесли клубу по 2 победы в ЛЕ и ЛЧ? Так вот забудьте.
Вы сначала поинтересуйтесь кем является Джексон, чтобы такие высказывания делать. Нераспиаренный игрок - не значит плохой. В последнее время все как раз наоборот
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LIBerly
На 9 лет потом выдать аттестат
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Captain JT26
Ответ Football Forever
Смысл давать контракт на 8 лет игрокам, которые могут не заиграть.
Любой потенциальный игрок может не заиграть в новом клубе
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Жирный Лукаку
Ответ Football Forever
Смысл давать контракт на 8 лет игрокам, которые могут не заиграть.
Для амортизации контракта + у всех новичков невысокая базовая часть зп, но жирные бонусы за командные успехи
+4
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+3
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QWertY
Очередной Фофана, который будет чилить в коридоре)
+4
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Dm Kznts
Ответ London.is.blue
Санчо и Антони за 200 лямов с зарплатами уровня лучших игроков мира💪🏼🤣
это тут причём?
меня просто твоё нытьё позабавило как и стрелки в сторону арса :)
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Vladimir Zinkov
Ответ Жирный Лукаку
Для амортизации контракта + у всех новичков невысокая базовая часть зп, но жирные бонусы за командные успехи
Ничё если не подойдёт на драфт пик поменяют
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Фёдор Кузнецов
Боули принёс контракты из США
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a2wai
А Майкла Джексона когда будут подписывать?
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Dm Kznts
Ответ Акира_1
Классика. Новость про трансфер Челси, но в комментариях лишь фанаты МЮ. 🤷‍♂️
акирыч, так и наоборот также ))
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Cearvm
Такой контракт - мечта любого игрока в FM, но есть один нюанс)
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London.is.blue
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
например Кулибали. Тот же Хавертц, которым год назад восхищались теперь для Вас балласт.
Кулибали не оправдал ожиданий. Что его теперь держать в 32 года до конца?
У него и зарплата большая была, лучше арабам слить.

Хаверц сам захотел уйти - пусть уходит. На его место пришел Нкунку, хороший размен.
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ASH11
Ответ Кино Музыка
Смотря какая зарплата. Если скромная, могут не прогадать. В американских лигах это работает.
В футболе это система не работает. В американских лигах нет возможностей напрямую выкупать игрока, и в то же время, есть потолок зарплат. В футболе все динамичнее, если игрок не тянет, проще его продать и купить другого. Ну, и в футболе все равно не так много долгожителей, которые 8-10 лет играют на одном уровне.
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Северный болельщик
Соболев удивился
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Shuba Jr.
я ошибаюсь, или и на самом деле нельзя заключать контракты с футболистами более, чем на 5-6 лет? или я просто долго спал?))
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Владислав Романов
Ответ The Best
Этот сезон получился провальным из-за того что пришёл новый владелец который всё разрушил,причём здесь игроки?Некоторые уже успели поработать под руководством двух тренеров и физрука Лэмпарда,большинство пришло в уже разобраную команду.Ну честное слово,такие очевидные вещи приходится людям объяснять.
А что, Боули куда-то ушёл? 😁 Игроки всегда причём, сливали всем и вся. Прямо забавно читать Ваши аргументы. Никто не гарантирует, что пришедшие новые игроки и Поч, сделают результат. Болельщики МЮ всегда грешат на владельцев, но, оказывается и с ними, команда может показывать результат
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ASH11
Ответ Los Galácticos
Помните Челси с кучей топовых футболистов в составе которые принесли клубу по 2 победы в ЛЕ и ЛЧ? Так вот забудьте.
Многие наверняка до сих пор не осознают, как много Челси потерял от ухода Абрамовича.
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red hikkikomori
В удобную рассрочку по карте Халва)
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Dm Kznts
Ответ London.is.blue
Арсенал собирается подписать Тимбера, Райса и Хаверца - все такие вауууу, Арсенал нацелен вновь бороться за титул и прочее бла бла. Челси подписывает Нкунку, Джексона, Гюсто, на подходе Кайседу и вернулся с аренды Колвилл, цз на 50 лямов в 20 лет - все такие мдаааа Челси решил бороться за чемпионшип🤣 Я поставлю Нкунку-Кайседу-Колвилла выше Хаверца-Райса-Тимбера в 100/100 случаев. И по отдельности и вместе. Ору просто с комментаторов. У Челси пока лучшее окно в Англии, как минимум. Избавились от старого балласта, взяли молодых топарей.
ахахаха 🤣
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Alexander Yavriantz
Разве не было новостей, что прикрыли лавочку с этими долгосрочными контрактами и теперь можно максимум 5-6 лет?
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London.is.blue
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
вы каждый год топарей берете, а потом как от ненужного баласта избавляетесь.
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