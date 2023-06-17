«Челси» за 35 млн евро выкупит форварда Джексона у «Вильярреала». Контракт – на 5+ лет
«Челси» активирует отступные вингера «Вильярреала» Николаса Джексона.
Как пишет журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб решил выкупить 21-летнего игрока, активировав его отступные в размере 35 млн евро. Сейчас «Челси» обсуждает с «Вильярреалом» порядок выплат.
Еще три клуба были готовы выплатить отступные за Джексона, но «Челси» действовал быстрее всех. Николас хотел продолжить карьеру в АПЛ.
Контракт с сенегальцем будет долгосрочным – более чем на 5 лет. Скоро сделка будет закрыта.
Чаще всего Николас играет в центре нападения, но также он может действовать на обоих флангах атаки.
В минувшем сезоне Джексон забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в 38 матчах за «Вильярреал» во всех турнирах. В ноябре он дебютировал за сборную Сенегала.
Статистику 21-летнего нападающего можно найти здесь.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Хотят нащупать будущего топа пока он дешёвый. Брали же Лукаку казалось бы гарантированный топ. Результат?
Талант, риск большой. Не нравится? Осимхен за 120 и Влахович за 80, пожалуйста 😁 И вообще без гарантий что заиграют.
Посмотрим.
Аспас тоже за Сельту классно играл и провалился в Ливерпуле