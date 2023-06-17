«Челси» за 35 млн евро выкупит форварда Джексона у «Вильярреала». Контракт – на 5+ лет

«Челси» активирует отступные вингера «Вильярреала» Николаса Джексона.

Как пишет журналист , лондонский клуб решил выкупить 21-летнего игрока, активировав его отступные в размере 35 млн евро. Сейчас «Челси» обсуждает с « » порядок выплат.

Еще три клуба были готовы выплатить отступные за , но « » действовал быстрее всех. Николас хотел продолжить карьеру в .

Контракт с сенегальцем будет долгосрочным – более чем на 5 лет. Скоро сделка будет закрыта.

Чаще всего Николас играет в центре нападения, но также он может действовать на обоих флангах атаки.

В минувшем сезоне Джексон забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в 38 матчах за «Вильярреал» во всех турнирах. В ноябре он дебютировал за сборную Сенегала.

Статистику 21-летнего нападающего можно найти здесь.

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