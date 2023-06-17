«Челси» за 35 млн евро выкупит форварда Джексона у «Вильярреала». Контракт – на 5+ лет

Теги Челси премьер-лига Англия Вильярреал Ла Лига возможные трансферы Николас Джексон Фабрицио Романо Футбол

«Челси» активирует отступные вингера «Вильярреала» Николаса Джексона.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб решил выкупить 21-летнего игрока, активировав его отступные в размере 35 млн евро. Сейчас «Челси» обсуждает с «Вильярреалом» порядок выплат.

Еще три клуба были готовы выплатить отступные за Джексона, но «Челси» действовал быстрее всех. Николас хотел продолжить карьеру в АПЛ.

Контракт с сенегальцем будет долгосрочным – более чем на 5 лет. Скоро сделка будет закрыта.

Чаще всего Николас играет в центре нападения, но также он может действовать на обоих флангах атаки.

В минувшем сезоне Джексон забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в 38 матчах за «Вильярреал» во всех турнирах. В ноябре он дебютировал за сборную Сенегала.

Статистику 21-летнего нападающего можно найти здесь.

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44 комментария

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TravenS
Ответ Peter Parker
Слава богу, наконец-то укрепили позицию вингера, а то уже и играть-то некому было
А ещё он нападающий, как вы надоели, юмористы с заезженными шутками
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Пепси пеналдувич
Ответ llolishe
Согласись-когда ты покупаешь из игроков атаки у Вилльяреала не игрока сборной Испании Пино или Чуквезе который топово играл против Реала это как минимум странно
Ну вообщет, он начал играть классно как раз в последнии месяцы, а пино с чуквезе вингеры, Джексон же играет по центру.
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edward_freeman
Ответ Los Galácticos
Выглядит как очередной трансфер пальцем в небо от Боули, темболее вингеров у Челси навалом. Когда ему уже кто-то скажет что в команде нет центрфорварда.
Он заиграл во второй половине сезона именно как центрфорвард
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edward_freeman
Ответ DolJun
пока выглядит как очередная бессмысленная покупка. броя, фофана - неужели этот чел чем-то существенно лучше этих двоих?
Этот хотя бы в топ-чемпионате поиграл.
Хотят нащупать будущего топа пока он дешёвый. Брали же Лукаку казалось бы гарантированный топ. Результат?
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Акира_1
Кого ещё мог купить Челси на позицию ФРВ? Осимхена или Кейна за 100, которые могут и не заиграть при проблемах нападающих в Челси. А тут молодой пацан, что много забил ещё и за копейки. Как по мне нормальный трансфер. Он и Нкунку могут в теории разрывать.
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Пепси пеналдувич
Хорошо играл в концовке сезона, по ходу года сместился в центр, так что классный трансфер.
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Давид Agabekyan
Ответ llolishe
Согласись-когда ты покупаешь из игроков атаки у Вилльяреала не игрока сборной Испании Пино или Чуквезе который топово играл против Реала это как минимум странно
Вот именно, Джексон классно играет, а Чуквезе играет классно раз в год против Реала. А вингер сборной Испании вообще не показатель. Там Мората до сих пор основной в нападении
+1
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Raman Janukevich
Ответ Los Galácticos
Выглядит как очередной трансфер пальцем в небо от Боули, темболее вингеров у Челси навалом. Когда ему уже кто-то скажет что в команде нет центрфорварда.
Он центрфорвард!
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Raman Janukevich
Ответ Peter Parker
Слава богу, наконец-то укрепили позицию вингера, а то уже и играть-то некому было
Он форвард! И разрывал весной!
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edward_freeman
Хотят сейчас, пока контракт не переподписали с отступными какими угодно.
Талант, риск большой. Не нравится? Осимхен за 120 и Влахович за 80, пожалуйста 😁 И вообще без гарантий что заиграют.
Посмотрим.
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llolishe
Ответ Давид Agabekyan
Вот именно, Джексон классно играет, а Чуквезе играет классно раз в год против Реала. А вингер сборной Испании вообще не показатель. Там Мората до сих пор основной в нападении
Не показатель что он классно играет
Аспас тоже за Сельту классно играл и провалился в Ливерпуле
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llolishe
Ответ Акира_1
Кого ещё мог купить Челси на позицию ФРВ? Осимхена или Кейна за 100, которые могут и не заиграть при проблемах нападающих в Челси. А тут молодой пацан, что много забил ещё и за копейки. Как по мне нормальный трансфер. Он и Нкунку могут в теории разрывать.
Так вы из Мольде купили якобы нового Дрогбу который 4 минуты сыграл за весь прошлый сезон
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Давид Agabekyan
Ответ serbolthwatson
Все нормальные аналитики: пока надо дать Почеттино познакомиться с командой, решить, кто ему из нынешнего состава нужен, а кто нет, продавать футболистов и делать точечные усиления Челси при Боули: те футболисты не справились с задачами, но продавать их, если за ними сами не придут, неинтересно, заверните новых
С чего вы решили, что трансферы без согласия Почеттино?
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llolishe
Ответ Born is the King
По стилю игры похож на Косту. Быстрый, техничный ,но есть такой же Фофана. Лучше вернуть Лукаку, всё равно Картон не сможет его выкупить
Быстрых и техничных игроков в Англии дофига
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charly_54
Ответ Los Galácticos
Выглядит как очередной трансфер пальцем в небо от Боули, темболее вингеров у Челси навалом. Когда ему уже кто-то скажет что в команде нет центрфорварда.
Он вроде может сыграть центрального
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jane gunn
Ответ Los Galácticos
Выглядит как очередной трансфер пальцем в небо от Боули, темболее вингеров у Челси навалом. Когда ему уже кто-то скажет что в команде нет центрфорварда.
зачем писать то, чего не знаешь? Джексон - нападающий, а не вингер
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LIBerly
Выглядит как хорошее подписание. Удачи!
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charly_54
Ответ edward_freeman
Хотят сейчас, пока контракт не переподписали с отступными какими угодно. Талант, риск большой. Не нравится? Осимхен за 120 и Влахович за 80, пожалуйста 😁 И вообще без гарантий что заиграют. Посмотрим.
Лукаку мы тоже брали как топа, а в итоге имеем, то что имеем
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charly_54
Ответ DolJun
пока выглядит как очередная бессмысленная покупка. броя, фофана - неужели этот чел чем-то существенно лучше этих двоих?
Игрок интересный, деньги небольшие
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charly_54
Ответ Peter Parker
Слава богу, наконец-то укрепили позицию вингера, а то уже и играть-то некому было
Исходя из его данных он может и центрального сыграть
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aseke
Сезон покупок открыт!
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Raman Janukevich
Челси наконец-то купил форварда. А Ла Лигу сильно убивает закон о клаусуре
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9wkbc9rjcb
Чуть сверкнет, Челси сразу покупает, надо строить вторую большую раздевалку, места то всем не хватает, без Ромы Абромовича мне кажется шансов нет.
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Born is the King
По стилю игры похож на Косту. Быстрый, техничный ,но есть такой же Фофана. Лучше вернуть Лукаку, всё равно Картон не сможет его выкупить
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llolishe
Боули подумал что это сын Майкла Джексон
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