«Барселона» рассматривает варианты на случай ухода Дембеле. 21-летний вингер «Вильярреала» Джексон – в сфере интересов клуба

интересуется вингером Николасом Джексоном.

Mundo Deportivo сообщает, что руководство «Барселоны» рассматривает возможные варианты усиления позиции правого вингера на случай, если не удастся договориться о продлении контракта с Усманом Дембеле.

Одним из возможных кандидатов является 21-летний игрок «Вильярреала» , на счету которого в этом сезоне 2 гола и 3 голевые передачи в 11 матчах Ла Лиги. В основном Джексон играет на позиции правого вингера, но может действовать на любой из атакующих позиций. Кроме того, руководству «Барсы» нравится перспектива подписать игрока в качестве свободного агента, поскольку действующее соглашение Джексона с «Вильярреалом» истекает в конце сезона.

Вести переговоры с другими клубами Джексон сможет только с 1 января следующего года – за полгода до истечения контракта. Однако «Барселона» связывалась с окружением игрока, и там подтвердили, что сенегалец хочет присоединиться к каталонскому клубу.

Текущее соглашение «Барселоны» с действует до 2024 года. Если не удастся договориться о продлении контракта, каталонский клуб может продать французского вингера следующим летом, чтобы выручить за него деньги.