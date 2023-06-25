Артета о Гвардиоле: «Гений, лучший во всем. Этот «Ман Сити» невероятен»

Микель Артета назвал Пепа Гвардиолу гением.

– Для вас тут нет сомнений: Пеп – лучший?

– Несомненно. Он лучший во всем: в управлении командой, в умении убеждать игроков в своих идеях, в умении вытягивать из них лучшее, в принятии решений до и во время матча. Он делает так, что его идеи не устаревают. Пеп – гений.

– Как вы считаете, этот « » – лучшее творение ?

– Сравнивать было бы нечестно. В каждой из его команд была своя прелесть, и этот «Ман Сити» невероятен. На эту команду приятно смотреть, она особенная. Гвардиола адаптировался к игрокам, которые должны играть главную роль. И, кроме того, он берет трофеи, конечно.

– После последнего матча с «Ман Сити» (1:4) вы не очень эмоционально его приветствовали. У вас хорошие отношения?

– Отличные. Три дня назад мы с Пепом разговаривали. Но мы оба очень любим побеждать. Поэтому, находясь на поле, мы предельно сконцентрированы. Но на следующий день мы можем созвониться или обняться. Это никогда не изменится, – сказал главный тренер «Арсенала».

Большие итоги АПЛ: Пеп – главная звезда «Сити», хрупкая мечта «Арсенала», «Ньюкасл» в ЛЧ, «Лестер» – на дне

«За такого человека ты готов умереть». Пеп и Артета рядом всю жизнь – их история началась еще в «Барсе»