Сэм Эллардайс считает, что не уступает Пепу Гвардиоле в тренерских навыках.

Англичанин возглавил «Лидс», заключив контракт до конца сезона.

«Слишком многие считают меня старым, древним, а это очень далеко от истины.

Может, мне и 68 лет, может, я и выгляжу старым, но в футбольном плане никто не лучше меня. Ни Пеп, ни Клопп, ни Артета. Все при мне.

С точки зрения знаний и их глубины – я на их уровне. Я не говорю, что я лучше, но я определенно настолько же хорош.

Иногда просто хочется получить возможность доказать это, но этому не бывать, если я не спасу «Лидс» и он не начнет строить команду, которая будет достаточно хороша, чтобы однажды бросить вызов большим парням. Но до этого еще далеко», – сказал Эллардайс.

Эллардайс вернулся в АПЛ – принял «Лидс». Если не вылетит, получит 3 млн фунтов (за 4 матча!)

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