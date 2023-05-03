Сэм Эллардайс: «Я на уровне Гвардиолы, Клоппа, Артеты. Никто не лучше меня в футбольном плане»

Теги Ливерпуль Сэм Эллардайс Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Лидс Пеп Гвардиола Футбол

Сэм Эллардайс считает, что не уступает Пепу Гвардиоле в тренерских навыках.

Англичанин возглавил «Лидс», заключив контракт до конца сезона.

«Слишком многие считают меня старым, древним, а это очень далеко от истины.

Может, мне и 68 лет, может, я и выгляжу старым, но в футбольном плане никто не лучше меня. Ни Пеп, ни Клопп, ни Артета. Все при мне.

С точки зрения знаний и их глубины – я на их уровне. Я не говорю, что я лучше, но я определенно настолько же хорош.

Иногда просто хочется получить возможность доказать это, но этому не бывать, если я не спасу «Лидс» и он не начнет строить команду, которая будет достаточно хороша, чтобы однажды бросить вызов большим парням. Но до этого еще далеко», – сказал Эллардайс.

Эллардайс вернулся в АПЛ – принял «Лидс». Если не вылетит, получит 3 млн фунтов (за 4 матча!)

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73 комментария

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VanyaVanya063
Это первые слова Мостового после того как получит лицензию Pro
+252
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rigobersong
Да Сэм в угарной форме это сказал, вообще крутой мужик, а его Болтон с Окочей незабываем:)
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MK
У Big Sam большие амбиции)
+35
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justburn
Ответ VanyaVanya063
Это первые слова Мостового после того как получит лицензию Pro
Я думаю, он и без лицензии способен такое сказать
+26
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Pitkin
Сэм троллит. :)
+12
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Aggrrist
Ответ MK
У Big Sam большие амбиции)
Very очень-очень affodable
+11
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#SharkTeam
Ответ rigobersong
Да Сэм в угарной форме это сказал, вообще крутой мужик, а его Болтон с Окочей незабываем:)
Хз, он и раньше жаловался что иностранных тренеров уважают больше, и будь он каким-нибудь Эллардичини, то тренировал бы топ клубы
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QWertY
База от биг Сэма
+11
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ChipsRobber
А мне понравилось.
Не помню кто сказал, что из двух крайностей - недооценка себя и переоценка, первое значительно хуже.
+8
-1
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Baby face Nelson
Ответ rigobersong
Да Сэм в угарной форме это сказал, вообще крутой мужик, а его Болтон с Окочей незабываем:)
Эль-Хаджи Диуф, Иван Кампо, Гари Спид, Яскелайнен в воротах, рыдаю
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moldfan
Ну это один из лучших Английских тренеров в 21 веке.

Вот только, в 21 веке у Англичан не было, не одного по настоящему большого тренера. И тем более никого даже близко на уровне Гвардиолы и Клоппа.
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Великий Алонсо
Гвардиола если бы возглавил Факел или Торпедо, то точно также вылетел бы в пердив, ничего не сделаешь, если игроки дрова.
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Sultan Zhannat
Ответ Великий Алонсо
Гвардиола если бы возглавил Факел или Торпедо, то точно также вылетел бы в пердив, ничего не сделаешь, если игроки дрова.
согласен, Пепу до Талалаева далеко)
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ХавиГави_Паратрупер
Какая же база от Биг Сэма! Всем в чате по фирменному голубцу от Дин Смита😎
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Мадина Уйгурова
Он последователь Ибрагимовича то ли?)))
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6tspey7tb5
Он это в пабе сказал?
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server1ucker
Вот вы шутки шутите, а ведь Биг Сэм единственный человек, со стопроцентным винрейтом в сборной Англии…
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Клирик
Я стар. Я суперстарр))
При всём уважении..
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Максим Черкашин
Ответ VanyaVanya063
Это первые слова Мостового после того как получит лицензию Pro
Представил Мостового в короне из KFC на получении лицензии.:)))))
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sfilatov13
прав на 100%
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АлексейВ
Синдром Мостового. Богатый материал для научного исследования.
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Максим Цибин
Ответ VanyaVanya063
Это первые слова Мостового после того как получит лицензию Pro
Срочно скорую и в одну палату с Мостовым, они изобретут новый футбол!!!
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Вадим Дзахоев
Ответ VanyaVanya063
Это первые слова Мостового после того как получит лицензию Pro
Он ее никогда не получит. Сидеть на месте и ныть проще
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Chosen one
Ответ VanyaVanya063
Это первые слова Мостового после того как получит лицензию Pro
а ты хорош 😭
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Паша Деревянко
Эх Болтон первой половины нулевых с Биг Сэмом был роскошен)
Окоча, Спид, Юси Яскилайнен в воротах, команда была очень крепкая и безумно боевая. Помню интервью САФа, как он говорил, что выезд к Болтону одно из самых серьёзных испытаний того времени АПЛ. Плюс форма была классная, белая Рибок.
Окоча кстати был на заставке АПЛ, набивал мяч под эту легендарную музыку, когда на каждым стадионом зажигался свет…эх времена)
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