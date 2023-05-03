Сэм Эллардайс: «Я на уровне Гвардиолы, Клоппа, Артеты. Никто не лучше меня в футбольном плане»
Сэм Эллардайс считает, что не уступает Пепу Гвардиоле в тренерских навыках.
Англичанин возглавил «Лидс», заключив контракт до конца сезона.
«Слишком многие считают меня старым, древним, а это очень далеко от истины.
Может, мне и 68 лет, может, я и выгляжу старым, но в футбольном плане никто не лучше меня. Ни Пеп, ни Клопп, ни Артета. Все при мне.
С точки зрения знаний и их глубины – я на их уровне. Я не говорю, что я лучше, но я определенно настолько же хорош.
Иногда просто хочется получить возможность доказать это, но этому не бывать, если я не спасу «Лидс» и он не начнет строить команду, которая будет достаточно хороша, чтобы однажды бросить вызов большим парням. Но до этого еще далеко», – сказал Эллардайс.
Эллардайс вернулся в АПЛ – принял «Лидс». Если не вылетит, получит 3 млн фунтов (за 4 матча!)
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Не помню кто сказал, что из двух крайностей - недооценка себя и переоценка, первое значительно хуже.
Вот только, в 21 веке у Англичан не было, не одного по настоящему большого тренера. И тем более никого даже близко на уровне Гвардиолы и Клоппа.
При всём уважении..
Окоча, Спид, Юси Яскилайнен в воротах, команда была очень крепкая и безумно боевая. Помню интервью САФа, как он говорил, что выезд к Болтону одно из самых серьёзных испытаний того времени АПЛ. Плюс форма была классная, белая Рибок.
Окоча кстати был на заставке АПЛ, набивал мяч под эту легендарную музыку, когда на каждым стадионом зажигался свет…эх времена)