Ротенберг вошел в исполком РФС как представитель клубов РПЛ. Всего довыбрали 8 человек во главе с Алаевым

Теги премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Ахмат Эдуард Малый Николай Голубев Александр Алаев Борис Ротенберг-старший Ахмед Айдамиров Наиль Измайлов Сочи Павел Каманцев Футбол

Борис Ротенберг-старший вошел в исполком РФС как представитель клубов РПЛ.

В исполнительный комитет РФС были довыбраны в общей сложности 8 человек. 

Довыборы состоялись на очередной конференции РФС, проходившей в Москве 22 июня. 

По итогам голосования в исполком вошли восемь человек:

1. Президент Ассоциации футбольных клубов «Российская Премьер-Лига» Александр Алаев – руководитель РПЛ;

2. Президент Ассоциации профессиональных футбольных клубов «Футбольная Национальная Лига» Наиль Измайлов – руководитель ФНЛ;

3. Президент ООО «ФК «Сочи» Борис Ротенберг – представитель клубов высшего дивизиона;

4. Вице-президент, генеральный директор АНО «РФК «Ахмат» Ахмед Айдамиров – представитель клубов высшего дивизиона;

5. Представитель от общественной организации «Региональная спортивная федерация футбола Санкт-Петербурга» Николай Голубев – по квоте представителя МРО;

6. Президент региональной общественной организации «Московская федерация футбола» Александр Старцев – по квоте представителя МРО;

7. Президент  межрегиональной ассоциации общественных объединений «Союз федераций футбола «Центр» Эдуард Малый – по квоте представителя МРО.

8. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев – по специальной квоте.

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41 комментарий

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Кирилл Шарапов
Какой футбол в стране, такой и представитель. Считаю, что выбрали идеальный вариант. Вся Россия за Ротенбергов! Жаль, что их так мало - нужно в каждую отрасль по Ротенбергу и тогда заживём!
+64
-3
+61
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Влад Путман
Даёшь больше Ротенбергов на всех ключевых позициях. Именно такие профессионалы должны решать судьбу страны. Мысли одного деда.
+30
-1
+29
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СИ
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А это не тот ли Алаев который сидел генсеком рфс и при котором наш футбол скатился ниже некуда?
А крымские футбольные Федерации почему на конференции не приняли в состав рфс?
+12
-1
+11
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Hitgoe Himgob
Ответ Евгений Шазиев
Какие претензии к Ротенбергу? Человек буквально за три года 15-километровый в сложной воде построил. Помню, как еще недавно в США 5-километровый пролет через реку за 15 лет и в шесть раз дороже достраивали. До сих пор, кстати, не до конца. Тупо зависть или что?
Будни, нет еще и 12, а вы уже накатили
+12
-2
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Михаил1970
Ответ Кирилл Шарапов
Какой футбол в стране, такой и представитель. Считаю, что выбрали идеальный вариант. Вся Россия за Ротенбергов! Жаль, что их так мало - нужно в каждую отрасль по Ротенбергу и тогда заживём!
Россия родина Роттенбергов!
+9
-2
+7
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Злобный Конь
Вы указывайте хоть что Борис Ротенберг-старший. Или "еврей,друг детства". Я подумал бывший защитник "Локомотива".
+9
-3
+6
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Игорь Игорев
Галицкий по личному желанию покинул это шапито. Не страна, а декорация.
+7
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StHappyOne
Ответ Евгений Шазиев
Какие претензии к Ротенбергу? Человек буквально за три года 15-километровый в сложной воде построил. Помню, как еще недавно в США 5-километровый пролет через реку за 15 лет и в шесть раз дороже достраивали. До сих пор, кстати, не до конца. Тупо зависть или что?
Простите, ЧТО построил Борис Ротенберг?
+5
0
+5
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Кондаша42
Ответ Евгений Шазиев
Какие претензии к Ротенбергу? Человек буквально за три года 15-километровый в сложной воде построил. Помню, как еще недавно в США 5-километровый пролет через реку за 15 лет и в шесть раз дороже достраивали. До сих пор, кстати, не до конца. Тупо зависть или что?
Мост из Дании в Швецию 39 км тоже Ротенберг построил? Он на свои строил что ли? Строили люди, обычные работяги и инженеры, Ротенберг просто кошелёк. Или ты считаешь что тренер по дзюдо в строительстве понимает?
+6
-1
+5
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Михаил1970
Так и до генерального секретаря политбюро ЦК КПСС дорастет.
+6
-2
+4
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AaA
Ответ Pavelaznaurov
Комментарий удален модератором
А как хотелось бы, что бы их время прошло.
+3
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Recreated
Ответ Евгений Шазиев
Какие претензии к Ротенбергу? Человек буквально за три года 15-километровый в сложной воде построил. Помню, как еще недавно в США 5-километровый пролет через реку за 15 лет и в шесть раз дороже достраивали. До сих пор, кстати, не до конца. Тупо зависть или что?
Ты что употребляешь?
+3
0
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Demyan Grachev
Ответ Евгений Шазиев
Какие претензии к Ротенбергу? Человек буквально за три года 15-километровый в сложной воде построил. Помню, как еще недавно в США 5-километровый пролет через реку за 15 лет и в шесть раз дороже достраивали. До сих пор, кстати, не до конца. Тупо зависть или что?
закусывать надо
+3
0
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HI MARS
До чего же гениальные люди Ротенберги:и в хоккее разбираются,и в футболе,и мосты строят.Всё могут)
+3
-1
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Бедякович
Ответ Кирилл Шарапов
Какой футбол в стране, такой и представитель. Считаю, что выбрали идеальный вариант. Вся Россия за Ротенбергов! Жаль, что их так мало - нужно в каждую отрасль по Ротенбергу и тогда заживём!
Если не Путин, то Ротенберг!!!
+2
0
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Atsuktuvas
Известная эпиграмма Гафта про Михалковых приходит на ум все чаще и чаще. Новая фамилия даже в размер попала...
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СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ AaA
Им самим не стыдно? Даже не спрашиваю, не противно ли им? Как по мне, этот беспредел, пробивший все минусовые отметки, просто отвратителен. Хотя ИМ все по барабану. А мое мнение, как и миллионов других, вообще по ###.
Деньги, огромные деньги которые вместе с Дюковым пришли в наш футбол полностью развратили наш футбол и создали предпосыл ничего не делать для развития нашего футбола.
Всех руководителей рфс и РПЛ нужно менять, исполком распустить ,я считаю ,он ничего не решает и им прикрываются руководители рфс и РПЛ при принятие каких то непонятных решений. Если что виноват кто то , но не руководство рфс и РПЛ . Новые люди , которые я надеюсь придут в руководство футбола , ,должны будут пустить все что сейчас есть в футболе под бульдозер и начать все по новой.
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mastersolist
Будущий министр спорта
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Recreated
Ротенберги ВЕЗДЕ в современной России!((
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YOKODZUMA
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Ухожу на ветку "Фигурное катание". Хотя бы там про Ротенбергов не пишут
Есть там какой нибудь не занятый ротенберг? Надо фк заняться.
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Роман Тарасов
Одни президенты и председатели 🤡
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Мукунку хороший
Смотрите сами свой РПЛ)) Зрителей нет.. кубков нет.. игроков нормальных единицы..Зато буржуев целый вагон..Вперёд))
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Виталий Желтоусов
мафия, коррекция и нет свободных ниш...
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Pavelaznaurov
Ротенберги идут…….во что мы превратились ———
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АРТУР АЛИЕВ
Ухожу на ветку "Фигурное катание". Хотя бы там про Ротенбергов не пишут
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