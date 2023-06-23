Ротенберг вошел в исполком РФС как представитель клубов РПЛ. Всего довыбрали 8 человек во главе с Алаевым
Борис Ротенберг-старший вошел в исполком РФС как представитель клубов РПЛ.
В исполнительный комитет РФС были довыбраны в общей сложности 8 человек.
Довыборы состоялись на очередной конференции РФС, проходившей в Москве 22 июня.
По итогам голосования в исполком вошли восемь человек:
1. Президент Ассоциации футбольных клубов «Российская Премьер-Лига» Александр Алаев – руководитель РПЛ;
2. Президент Ассоциации профессиональных футбольных клубов «Футбольная Национальная Лига» Наиль Измайлов – руководитель ФНЛ;
3. Президент ООО «ФК «Сочи» Борис Ротенберг – представитель клубов высшего дивизиона;
4. Вице-президент, генеральный директор АНО «РФК «Ахмат» Ахмед Айдамиров – представитель клубов высшего дивизиона;
5. Представитель от общественной организации «Региональная спортивная федерация футбола Санкт-Петербурга» Николай Голубев – по квоте представителя МРО;
6. Президент региональной общественной организации «Московская федерация футбола» Александр Старцев – по квоте представителя МРО;
7. Президент межрегиональной ассоциации общественных объединений «Союз федераций футбола «Центр» Эдуард Малый – по квоте представителя МРО.
8. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев – по специальной квоте.
А крымские футбольные Федерации почему на конференции не приняли в состав рфс?
Всех руководителей рфс и РПЛ нужно менять, исполком распустить ,я считаю ,он ничего не решает и им прикрываются руководители рфс и РПЛ при принятие каких то непонятных решений. Если что виноват кто то , но не руководство рфс и РПЛ . Новые люди , которые я надеюсь придут в руководство футбола , ,должны будут пустить все что сейчас есть в футболе под бульдозер и начать все по новой.