Ротенберг вошел в исполком РФС как представитель клубов РПЛ. Всего довыбрали 8 человек во главе с Алаевым

Борис Ротенберг-старший вошел в исполком РФС как представитель клубов РПЛ.

В исполнительный комитет были довыбраны в общей сложности 8 человек.

Довыборы состоялись на очередной конференции РФС, проходившей в Москве 22 июня.

По итогам голосования в исполком вошли восемь человек:

1. Президент Ассоциации футбольных клубов «Российская Премьер-Лига» – руководитель ;

2. Президент Ассоциации профессиональных футбольных клубов «Футбольная Национальная Лига» – руководитель ФНЛ;

3. Президент ООО «ФК «Сочи» Борис Ротенберг – представитель клубов высшего дивизиона;

4. Вице-президент, генеральный директор АНО «РФК « » Ахмед Айдамиров – представитель клубов высшего дивизиона;

5. Представитель от общественной организации «Региональная спортивная федерация футбола Санкт-Петербурга» Николай Голубев – по квоте представителя МРО;

6. Президент региональной общественной организации «Московская федерация футбола» Александр Старцев – по квоте представителя МРО;

7. Президент межрегиональной ассоциации общественных объединений «Союз федераций футбола «Центр» Эдуард Малый – по квоте представителя МРО.

8. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев – по специальной квоте.