Каманцев о том, что Роша повторил жест Соболева: «Какая бы ни была благородная причина показать неприличный жест, вы должны быть удалены»

Глава судей РФС Павел Каманцев высказался об удалении Виллиана Роши в матче со «Спартаком».

В 28-м туре Мир « » обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Во втором тайме матча главный арбитр удалил с поля и .

Между игроками произошла стычка, в ходе которой Соболев показал защитнику ЦСКА неприличный жест, схватив себя за пах, после чего Роша повторил жест форварда «Спартака», пытаясь объяснить судьям, как его оскорбил соперник. За это Роша был удален, но впоследствии его красная карточка была отменена. Соболев был дисквалифицирован на 4 матча.

– Мог ли Карасев не удалять бразильца, учитывая, что таким странным образом защитник ЦСКА пытался только процитировать оскорбительный жест Соболева?

– Этот момент настолько уникальный, что даже наши иностранные специалисты ЭСК, находившиеся в Аргентине на молодежном ЧМ, дискутировали об этом с ведущими инспекторами ФИФА. Для судьи здесь просто капкан.

В правилах игры не указано мотивов, по которым вы наказываете за неприличный жест. Если игрок снимает майку, не имеет значения, что под ней написано: «Я люблю маму, папу, дочку», либо если там реклама напитка, какие‑то политические жесты. В любом случае это карается арбитром.

Почему так делается? Судья в моменте матча не должен быть юристом или кем‑то еще, чтобы анализировать: «Так, у тебя там про любимую жену написано. Окей». А может, там про соперников или какие‑то оскорбления на иностранном языке. Масса ситуаций потом может вылиться в суперскандал, но судья это не успеет оценить на поле. Поэтому, если снял майку, выносится предупреждение.

Да, мы помним ситуацию с Писарским, который сделал предложение своей девушке после гола, а арбитр Любимов не стал показывать ему вторую желтую карточку. Вошел в положение, хотя делать был этого не обязан. Потому что была затяжка времени после забитого гола. Но если бы счет был 0:0, а не 3:0, возможно, вторая желтая была бы показана.

Если говорить конкретно про ситуацию Роши и Соболева, она еще более сложная. Потому что какая бы у вас ни была самая благородная причина показать неприличный жест, вы должны быть удалены. Вокруг чужой стадион, фанаты могут быть не в контексте происходящего. Они могли воспринять это так: Роша сначала показал жест Соболеву в ответ, а потом еще и всей публике. Типа это не он меня, а я вас всех. Ну, условно.

Это на КДК потом можно разобраться, какие были причины у такого поступка. Но общее указание для судей – удалять, потому что разбираться на поле не всегда возможно. С другой стороны, все понимают, что Роша не хотел кого‑то оскорбить, он искал защиты, пытаясь объясниться таким образом. У него не было никакого умысла и сознательного неприличного поведения. Однако, разобраться на поле во всех этих хитросплетениях было невозможно. Довольно уникальная ситуация, – сказал Каманцев.