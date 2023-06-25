Гризманн не хочет уходить из «Атлетико». Была информация про переговоры с «Аль-Насром» Роналду
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн не собирается уходить из клуба.
Сообщалось, что саудовский «Аль-Наср» изучает возможность приобретения игрока. В его контракте предусмотрены отступные в размере 25 млн евро.
Foot Mercato утверждал, что представители команды Криштиану Роналду уже встретились в Лондоне с агентами Гризманна.
Инсайдер Фабрицио Романо, в свою очередь, сообщает, что планы 32-летнего нападающего не изменились – ему нравится в «Атлетико», где он хочет остаться и продолжать карьеру.
Антуан завершил последний сезон Ла Лиги с 15 голами и 16 результативными передачами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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