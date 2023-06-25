Гризманн не хочет уходить из «Атлетико». Была информация про переговоры с «Аль-Насром» Роналду

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн не собирается уходить из клуба.

Сообщалось, что саудовский « » изучает возможность приобретения игрока. В его контракте предусмотрены отступные в размере 25 млн евро.

Foot Mercato утверждал, что представители команды Криштиану Роналду уже встретились в Лондоне с агентами Гризманна.

Инсайдер Фабрицио Романо, в свою очередь, сообщает, что планы 32-летнего нападающего не изменились – ему нравится в « », где он хочет остаться и продолжать карьеру.

завершил последний сезон с 15 голами и 16 результативными передачами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.