Гризманн не хочет уходить из «Атлетико». Была информация про переговоры с «Аль-Насром» Роналду

Теги Атлетико Ла Лига Аль-Наср Эр-Рияд Антуан Гризманн Фабрицио Романо Футбол

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн не собирается уходить из клуба.

Сообщалось, что саудовский «Аль-Наср» изучает возможность приобретения игрока. В его контракте предусмотрены отступные в размере 25 млн евро.

Foot Mercato утверждал, что представители команды Криштиану Роналду уже встретились в Лондоне с агентами Гризманна.

Инсайдер Фабрицио Романо, в свою очередь, сообщает, что планы 32-летнего нападающего не изменились – ему нравится в «Атлетико», где он хочет остаться и продолжать карьеру. 

Антуан завершил последний сезон Ла Лиги с 15 голами и 16 результативными передачами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Doug DeMuro99
Гризманну туда не надо при всем уважении к Роналду и СА
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Sevillafan
если бы дошли до последних стадий ЛЧ то Гризманн мог бы и на золотой мяч претендовать
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Собака хаски в маске
В МЛС побежит, у него были когда то планы рвануть туда под конец карьеры.
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angliiskiilion
нет смысла уходить одному из лучших игроков Атлетико
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