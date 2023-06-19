Гризманн хотел бы поиграть в МЛС: «Это моя мечта. Имидж и талант Месси – здорово для лиги»
Антуан Гризманн заявил о желании выступать в МЛС в будущем.
«Это моя мечта, но сейчас не время [для этого]. Я хочу дождаться наилучшего момента, чтобы туда поехать, но это, безусловно, цель на будущее», – сказал нападающий «Атлетико» и сборной Франции.
Ранее о переходе в «Интер Майами» объявил Лионель Месси. По словам Гризманна, трансфер аргентинца станет серьезным усилением для лиги.
«Для МЛС имидж и талант Лионеля Месси – это здорово», – сказал Гризманн.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
рассказывает: Вот-с, господин поручик, история о том, как аборигены ловят страусов
в Австралии. Они бреют голову, закапываются в песок, оставляя на поверхности
одну макушку. Страус видит бритую макушку и думает, что это его яйцо. Он садится
на него, тут абориген его и хватает. Весь вечер поручик обхаживал молодую вдову-
генеральшу и под конец решил вконец покорить ее своим остроумием. А вы знаете,
мадемуазель, как в Австралии аборигены ловят страусов? Они бреют голову и
закапываются в песок, так, что остаётся видна одна голая з-ца. Страус думает, что это его яйца и
садится на них. В это время абориген хватает его за яйца! Постойте, поручик, а
зачем они голову-то себе бреют? Эээ... Дикари-с.
НБА - сильнейшая баскетбольная лига
Про бейсбол и пр. и не говорю
Так что ничего удивительного, МЛС по силам стать топовой лигой