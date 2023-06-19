Гризманн хотел бы поиграть в МЛС: «Это моя мечта. Имидж и талант Месси – здорово для лиги»

Антуан Гризманн заявил о желании выступать в МЛС в будущем.

«Это моя мечта, но сейчас не время [для этого]. Я хочу дождаться наилучшего момента, чтобы туда поехать, но это, безусловно, цель на будущее», – сказал нападающий «Атлетико» и сборной Франции.

Ранее о переходе в «Интер Майами» объявил Лионель Месси. По словам Гризманна, трансфер аргентинца станет серьезным усилением для лиги.

«Для МЛС имидж и талант Лионеля Месси – это здорово», – сказал Гризманн.

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