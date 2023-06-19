Гризманн хотел бы поиграть в МЛС: «Это моя мечта. Имидж и талант Месси – здорово для лиги»

Теги МЛС Атлетико Лионель Месси Сборная Франции по футболу Ла Лига Антуан Гризманн Интер Майами Футбол

Антуан Гризманн заявил о желании выступать в МЛС в будущем.

«Это моя мечта, но сейчас не время [для этого]. Я хочу дождаться наилучшего момента, чтобы туда поехать, но это, безусловно, цель на будущее», – сказал нападающий «Атлетико» и сборной Франции.

Ранее о переходе в «Интер Майами» объявил Лионель Месси. По словам Гризманна, трансфер аргентинца станет серьезным усилением для лиги.

«Для МЛС имидж и талант Лионеля Месси – это здорово», – сказал Гризманн.

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12 комментариев

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Собиратель хаоса
Адъютант Месси
+7
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Raman Juve
Ответ Nate
Как говорится "готовь сани летом". Соломку стелет ))
Он давно говорил о том, что хочет туда. Он и от НБА фанатеет активно
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Ник Ник
Лейтенанта тянет к Месси невидимым канатом 😁😁😁
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Сраный Умник
Ответ Собиратель хаоса
Адъютант Месси
Денщик) Перед балом поручик Ржевский требует у денщика очередную новую историю. Тот
рассказывает: Вот-с, господин поручик, история о том, как аборигены ловят страусов
в Австралии. Они бреют голову, закапываются в песок, оставляя на поверхности
одну макушку. Страус видит бритую макушку и думает, что это его яйцо. Он садится
на него, тут абориген его и хватает. Весь вечер поручик обхаживал молодую вдову-
генеральшу и под конец решил вконец покорить ее своим остроумием. А вы знаете,
мадемуазель, как в Австралии аборигены ловят страусов? Они бреют голову и
закапываются в песок, так, что остаётся видна одна голая з-ца. Страус думает, что это его яйца и
садится на них. В это время абориген хватает его за яйца! Постойте, поручик, а
зачем они голову-то себе бреют? Эээ... Дикари-с.
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Nate
Как говорится "готовь сани летом". Соломку стелет ))
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Дмитрий Никифоров
Конечно поедешь, как будешь не востребован уже в Европе, да и силенок не будет хватать на Ла лигу
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Сраный Умник
Помешались на этом МЛС. Скоро СШП переманят всех европейцев, как когда-то Европа переманила всех южноамериканцев.
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fan brightona
Я не хочу быть лейтенантом месси
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SadlerRG
Ответ Raman Juve
Он давно говорил о том, что хочет туда. Он и от НБА фанатеет активно
Антуану реально больше подходит МЛС и вообще США с их страстью к зрелищам, медийности и околоспортивной движухе. Его празднования голов из компьютерных игр, яркий имидж - мне кажется, он тащится от всего того, что в США уже давно стало частью спорта. А старушка Европа пресновата для него.
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Подкат Пенальтьевич
Ответ Сраный Умник
Помешались на этом МЛС. Скоро СШП переманят всех европейцев, как когда-то Европа переманила всех южноамериканцев.
Не всех. Половину Аравию переманит.
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ApXuMaHqPuT
Ответ Сраный Умник
Помешались на этом МЛС. Скоро СШП переманят всех европейцев, как когда-то Европа переманила всех южноамериканцев.
НХЛ - сильнейшая хоккейная лига
НБА - сильнейшая баскетбольная лига
Про бейсбол и пр. и не говорю
Так что ничего удивительного, МЛС по силам стать топовой лигой
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